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北京衛戍區司令換人當！付文化正式主持會議：各部門做好徵兵工作

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▲▼北京衛戍區司令員換人當。（圖／翻攝微信公眾號「首都徵兵資訊」）

▲北京衛戍區司令員換人當。（圖／翻攝微信公眾號「首都徵兵資訊」）

記者邱茀濱／綜合報導

57歲的前北京衛戍區司令員王春寧卸職後，改由解放軍陸軍第81集團軍參謀長的付文化擔任，他更在14日主持「北京市2020年徵兵工作電視電話會議」，並強調各部門要增加做好「徵兵」工作的責任擔當。

綜合陸媒報導，王春寧在今年5月卸任北京市委常委後，中國國家主席習近平隨即批准，北京衛戍區政委張凡迪任北京市委委員、常委。然而，就在他卸任北京市常委後，就連北京衛戍區司令員也換人當，改由付文化擔任。

北京市14日下午召開的「2020年徵兵工作電視電話會議」，付文化首次以衛戍區司令員的身分主持，並指出兵役機關要發揮牽頭作用，擇優選定場地，做好應徵青年「封閉式」體格檢查、役前訓練以及核酸檢測、人員車輛和經費保障等相關準備。

「各級各部門要切實提升政治站位、突出征集重點、強化組織領導，進一步增強做好徵兵工作的責任擔當。」會議表示，要夯實高校徵兵陣地、精准開展宣傳教育、嚴格執行條件標準，壓實各級黨委、政府主體責任，把徵兵工作作為貫徹黨管武裝的重要內容，充分調動各方力量，協調解決重大問題，重點保障體格檢查、走訪調查、封閉管理等重點環節，確保實現大學生特別是畢業生徵集數量、質量「雙提高」，確保北京市徵兵工作持續走在全國前列。

公開資料顯示，中國人民解放軍中將王春寧，曾任陸軍第一集團軍裝備部部長、第一師師長、集團軍參謀長、副師長及團長等；2014年2月，任陸軍第12集團軍軍長；2016年8月，任北京衛戍區司令員（副戰區職）、黨委副書記、陸軍黨委委員；2017年7月，晉升中將軍銜；2020年1月到5月，則出任中共北京市委常委。

另外，付文化長期在原瀋陽軍區第16集團軍服役，歷任團長、師參謀長、副師長及旅長，並曾到陸軍指揮學院和國防大學深造，還赴德國留學；2016年升任陸軍第五四集團軍參謀長；2017年，晉升少將軍階；2020年4月則升任北京衛戍區司令員。

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