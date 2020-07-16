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殲-20B隱形戰機「推力升級」　正式投入量產

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▲▼解放軍殲-20（J-20）隱形戰機。（圖／視覺中國CFP）

▲殲-20B動力升級將投入量產。照片為解放軍殲-20（J-20）隱形戰機，非修改版的殲-20B隱形戰機。（圖／視覺中國CFP）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍第一架修改版的隱形戰機殲-20B（J-20B）已經正式進入量產階段，負責武器研發的中央軍委會副主席張又俠在15日出席量產揭幕儀式指出，「它是一架成熟的隱形戰機，其敏捷性達到了最佳的標準」。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍消息人士指出，殲-20B克服了敏捷性的問題，終於被認可為是一架成熟的第五代戰機，該戰機仍將配備俄羅斯發動機，中國版本的發動機可能在最近1、2年內就緒。

2018年，中國首次推出了J-10C多用途戰鬥機，搭載WS-10太行發動機，在珠海航展上展現中國在推力技術上取得了突飛猛進的成功。

消息人士稱，儘管TVC技術 （向量噴嘴）已應用於隱形戰鬥機，但J-20B仍將使用俄羅斯土星AL-31發動機，因為中國的WS-15發動機還需要做更多的工作。

消息人士說，專為殲-20戰鬥機設計的中國發動機仍未達到要求，但其發展進展相當順利，並可能在未來1、2年內準備就緒，最終目標是為殲-20B戰鬥機配備自製發動機

到2019年底，中國被認為已經建造了50架J-20，但是噴氣式發動機的問題，延遲了進一步生產的計劃。

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