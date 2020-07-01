嘉藥入選台灣最佳大學　南部私立科大前5強！

▲嘉南藥理大學，被評選為全國大學財務體質第29名，技職類第22名，全國科技大學前30強，為南部私立科技大學5強，顯見嘉藥辦學績效有目共睹值得信任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學繼2019年通過全國唯一跨國的台日國際聯合認證後，連續兩年入選世界大學排名中心全球前2千大高等學府排名，日前更在2020年知名雜誌「台灣最佳大學排行榜」中，評選為全國大學財務體質第29名，技職類第22名，全國科技大學前30強，為南部私立科技大學5強，顯見嘉藥辦學績效有目共睹值得信任。

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該雜誌2016年率全台之先，發布「台灣最佳大學排行榜」，今年邁入第5年，為求周延該雜誌每年都廣納專家意見優化指標，2020年以社會影響、學術成就、教學表現、國際化程度、推廣及產學收入和財務體質六大面向，並新增「聯合國永續發展目標（SDGs貢獻度）名次」，搭配教育部「大學社會責任實踐計畫補助件數」。另也將「教學表現」比重提升為15％以符合時代價值，可謂是相當具公信力並符合台灣國情的高教指標。

嘉藥創校54年來，一向以藥理學院著名，培育許多優秀藥師於全台灣服務，更在醫藥領域有一定影響力，環境永續學院則深耕產業界，與全國超過百家公私法人密切進行產學合作，接軌職場安心無虞，而民生學院致力強化學生專業技能，許多選手都在國際比賽中勇奪佳績，成績斐然，休閒暨健康管理與人文暨資訊應用學院則著實提升國際化程度，鼓勵同學參與海外實習，強化實務經驗，再加上多座全國唯一的人才培育中心，如再生水、智慧健康及分析檢測等，教學設備與軟硬體實力都相當堅強。

在本次的排行榜中，技職類排名雖是國立科大的天下，但版圖開始往中南部移動，在技職類30強名單內，6成坐落在中南部，該校表示，嘉藥不僅在南部私立科大評選為前5強，在台南地區更是名列第2，雖然面臨少子化辦學壓力，但2020年遠見雜誌「台灣最佳大學排行榜」的排名，象徵嘉藥辦學方向符合國際趨勢，在教學表現、財務資金、產學合作等面向都表現出色，獲此項殊榮除感到與有榮焉外，也是對全校師生努力的肯定，嘉藥身為技職跨域人才的培育基地，將繼續全力以赴，創造佳績。

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