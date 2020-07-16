宗教界表率！受玄宮「普渡」謝絕三倍券　12字原因被讚爆

▲有宮廟舉辦法會，表態不收三倍券，原因被網友大讚。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

行政院推出的振興三倍券昨（15日）開放領取，不僅各個商家業者出招吸引民眾上門用券，許多靠捐款維持營運的非營利組織也呼籲大家可以改捐三倍券，然而近日有一間宮廟即將舉辦普度法會，開放信眾捐物資或現金做公益，卻寫明了「謝絕三倍券」，到文章最後才寫出原因，網友一看直呼「宗教界表率！」

位在新北的蘆洲受玄宮日前在臉書po文預告，每年例行的普度法會將在9月13日（農曆七月廿六日）舉行，受玄宮表示信眾們捐贈的物資可透過他們代捐公益，「救濟陽間弱勢，達到冥陽兩利的雙重功德」，8月1日起開放報名，但只受理現金，謝絕三倍券。

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網友一開始還好奇，受玄宮為什麼不接受三倍券？看到文末才發現，他們將原因加註在最底下，寫著「三倍券請用在振興凡間經濟」，還一連強調3次，呼籲大家將三倍券拿去用在民生經濟，而非宗教活動。

許多人看了這個原因，紛紛留言直呼受玄宮堪稱是「宗教界表率」，還有人大讚他們比其他宗教單位好太多了，受玄宮也回應表示，他們也想蓋醫院辦學校，「但因太多堅持，40年了還在公寓樓下，連廟地都買不起，所以只能辦學術講座、建立義診活動」。



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