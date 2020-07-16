雙號人開買三倍券首日再爆排隊潮　郵局1.5小時就狂賣22.9萬份

▲郵局開賣三倍券次日，今由身分證尾數雙號者購領。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者賴文萱／台北報導

振興三倍券15日開始透過全國郵局販售，今（16）日是身分證尾數雙號購領的第一天，根據中華郵政統計，截至10:00，銷售總量為22萬9,839份。

中華郵政副總經理郭純陽表示，昨天統計銷售總數共有70.1萬份，今天是雙號開領首日，單、雙號人數應該差不多，今也預估能賣出70萬份。至於各地郵局狀況，今天截至目前秩序都算良好，針對昨天有較多人潮湧入的郵局，中華郵政也要求支局經理加派人力、加開窗口因應。

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在領購處理速度上，原先中華郵政預估一個人需花2.5分鐘，昨天實際運作下來，如果證件及1000元現金都準備好的話，一個人約1.5分鐘內都能處理完。

▲部分郵局出現領券人潮，現場以領取號碼牌方式排隊等購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

中華郵政提醒，到現場必帶健保卡、1000元現金，若要幫他人代領需多帶身分證，一人最多代領5份。若現場排隊太長，郵局也開放民眾「寄卡」待處理完畢再來領取。

郵局呼籲民眾可先避開開賣前三天來領券，若真的想第一時間領到手，在時間選擇上也可避開繁忙的每周一及每日中午12點至下午2點、下午4點至5點的尖峰時段。

▲郵局領取三倍券流程懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？

自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？

可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。



發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？

領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？

若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？

不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？

符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？

不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？

任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

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