　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙號人開買三倍券首日再爆排隊潮　郵局1.5小時就狂賣22.9萬份

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雲林西螺郵局今日上午7點多已出現領券人潮，以領取號碼牌方式排隊等開門購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲郵局開賣三倍券次日，今由身分證尾數雙號者購領。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者賴文萱／台北報導

振興三倍券15日開始透過全國郵局販售，今（16）日是身分證尾數雙號購領的第一天，根據中華郵政統計，截至10:00，銷售總量為22萬9,839份。

中華郵政副總經理郭純陽表示，昨天統計銷售總數共有70.1萬份，今天是雙號開領首日，單、雙號人數應該差不多，今也預估能賣出70萬份。至於各地郵局狀況，今天截至目前秩序都算良好，針對昨天有較多人潮湧入的郵局，中華郵政也要求支局經理加派人力、加開窗口因應。

請繼續往下閱讀...

在領購處理速度上，原先中華郵政預估一個人需花2.5分鐘，昨天實際運作下來，如果證件及1000元現金都準備好的話，一個人約1.5分鐘內都能處理完。

▲雲林西螺郵局今日上午7點多已出現領券人潮，以領取號碼牌方式排隊等開門購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲部分郵局出現領券人潮，現場以領取號碼牌方式排隊等購買。（圖／記者蔡佩旻攝）

中華郵政提醒，到現場必帶健保卡、1000元現金，若要幫他人代領需多帶身分證，一人最多代領5份。若現場排隊太長，郵局也開放民眾「寄卡」待處理完畢再來領取。

郵局呼籲民眾可先避開開賣前三天來領券，若真的想第一時間領到手，在時間選擇上也可避開繁忙的每周一及每日中午12點至下午2點、下午4點至5點的尖峰時段。

▲▼郵局三倍券懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

▲郵局領取三倍券流程懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？
自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？
可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。

發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？
領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？
若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲郵局,郵件（圖／記者張一中攝）

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？
不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？
符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？
不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？
任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
女神音樂生丟失「300歲大提琴」！　網幫找歪樓：臉好美
LINE瘋傳「三倍券可換全聯3800禮券」　官網公告回應了
好市多公布3招！　防止三倍券「退貨換現金」
減肥藥「沛麗婷」恐致直腸癌、肺癌　食藥署「廢止藥品許可證」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隔半年⋯春節獎金終有譜！台鐵企工：「每日1500元」最快明天入帳

淡海輕軌第一期「藍海線」有望年底通車！　侯友宜盼：新北成大台北中心點

預算少編一半！台鐵「加班費發不出來」　上千名員工被欠近萬元

領三倍券亂停車「3倍變2倍」　檢舉達人曝出狠招：讓你倒貼400元

花振興券吃好料！一頓神超值「痛風大拼盤」鮮炸　網看照片秒呆：餓了啦

無論有、無統編　所有民宿業者、計程車駕駛都能收三倍券兌領現金

單親媽崩潰！小孩暑假作業要「爬山」　大夜班的她怒吼：到底是誰的功課

贏得客戶肯定讓我非常有成就感！東購客體中心客服之星張雅伶

「總統府光雕」躍上國際！文化總會奪首座德國「紅點設計大獎」

雙號人開買三倍券首日再爆排隊潮　郵局1.5小時就狂賣22.9萬份

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

男車頭燈沒亮被盤查「身飄酒氣」　衝撞警員...遭壓制喊：只吃燒酒雞

隔半年⋯春節獎金終有譜！台鐵企工：「每日1500元」最快明天入帳

淡海輕軌第一期「藍海線」有望年底通車！　侯友宜盼：新北成大台北中心點

預算少編一半！台鐵「加班費發不出來」　上千名員工被欠近萬元

領三倍券亂停車「3倍變2倍」　檢舉達人曝出狠招：讓你倒貼400元

花振興券吃好料！一頓神超值「痛風大拼盤」鮮炸　網看照片秒呆：餓了啦

無論有、無統編　所有民宿業者、計程車駕駛都能收三倍券兌領現金

單親媽崩潰！小孩暑假作業要「爬山」　大夜班的她怒吼：到底是誰的功課

贏得客戶肯定讓我非常有成就感！東購客體中心客服之星張雅伶

「總統府光雕」躍上國際！文化總會奪首座德國「紅點設計大獎」

雙號人開買三倍券首日再爆排隊潮　郵局1.5小時就狂賣22.9萬份

四物飲≠四物湯！差一字療效差很多　一張圖秒懂

用牛奶灌溉的小番茄！嘉義豐碩果園　還能體驗採果樂

中職／地球上最浪漫的一首歌　象迷爆動：鬼峮合體

為了不戴口罩賠上性命！　持刀男砍傷吵架老人被擊斃畫面曝光

徐睿知「公主捲」唯美又霸氣！5造型搭配瀏海、編髮　修飾出精緻小臉

雲南11萬畝地被蝗蟲入侵！無人機升空噴藥「1畝地10公斤屍體」

永和名火鍋店房東欠債　百坪店面待拍！專家洩高投報率「被覬覦」

單厚之／台灣國會搏擊格鬥指南

馬英九帶頭示範提振經濟：不認同三倍券但仍會領取

永和坍塌3天迅速修復原因曝光　侯友宜靠「iRoad」智慧道路管理

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

「三倍券付800元餐」店員追討發票：付現金

住院半夜嬰兒狂哭！她聽一句話秒辦出院

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

威力彩飆18.3億！4星座財運旺到腿軟

威力彩狂飆18.3億！5大生肖「財運一路旺到年底」快衝

小5作業「古跟叭的公倍數」難到吐血

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家回應了

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

更多熱門

相關新聞

花振興券吃海鮮餐！網看照片秒呆：餓了啦

花振興券吃海鮮餐！網看照片秒呆：餓了啦

振興三倍券15日正式啟用，許多人都手癢癢，想花錢的心蠢蠢欲動。就有男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出多張照片，分享他的振興券花法，就是帶家人去吃一頓好料。原PO雖然花了不少份振興券，但看到大餐照片，讓網友也暴動，「痛風大拼盤欸」、「太爽了吧」、「太華麗了啦」、「厚！豪華痛風餐！！」

領三倍券亂停車「3倍變2倍」...最慘倒貼400元

領三倍券亂停車「3倍變2倍」...最慘倒貼400元

民宿業者、計程車駕駛收三倍券可兌領

民宿業者、計程車駕駛收三倍券可兌領

民眾領嘸三倍券「怒敲ibon」　超商店員哭了

民眾領嘸三倍券「怒敲ibon」　超商店員哭了

「三倍券付800元餐」店員追討發票：付現金

「三倍券付800元餐」店員追討發票：付現金

關鍵字：

中華郵政三倍券實體三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

白手起家CEO被斬首肢解！一旁電鋸還插著電

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

超珍貴！床上出現世界級保育動物

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

Angelababy零修圖「身材比例」曝光！網驚：55身

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

更多

最夯影音

更多
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面