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牛結節疹若到本島「沒牛奶可喝」　陳吉仲：一周內1萬劑疫苗抵台施打

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▲▼ 金門發生首例牛結節疹，嘉義縣牛場疫訪正常 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲金門發生牛結節疹案例 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者崔至雲／台北報導

為防堵金門牛結節疹擴散到台灣本島，農委會主委陳吉仲今（14日）指出，絕不能讓該病毒傳到本島，尤其乳牛，到時候「牛奶沒得喝」，目前已訂定1萬劑疫苗，預計一週內抵台施打。

根據防檢局調查結果，目前金門縣已撲殺焚化82頭染病牛隻，案例場周邊3公里內有48場，後續出現10場疑似案例；案例場周邊3公里外目前已訪視152場，其中有疑似案例20場，已排定期程執行防疫處置工作。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝周玉蔻嗆新聞臉書）

▲陳吉仲指出，絕不能讓該病毒傳到本島，目前已訂定1萬劑疫苗，預計一週內抵台施打。（圖／翻攝周玉蔻嗆新聞臉書）

陳吉仲今日上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時表示，牛結節疹是去年發生在中國大陸新疆，今年6月擴散到福建，因金門與福建很近，推測是因為蚊蠅擴散，傳到距離不遠的金門牛隻。

陳吉仲也提到，近年有太多動物疫情從中國大陸傳過來，包含非洲豬瘟、秋行軍蟲、十足目虹彩病毒等，現在又有牛結節疹，而台灣有15萬頭牛，絕不能傳到台灣本島來，尤其乳牛，泌乳量會下降，到時候「牛奶沒得喝」。

陳吉仲說，為防止病毒擴散，已於7月10日起，禁止金門地區牛隻、屠體、內臟、生鮮和加工產品等，輸往台灣本島及其他離島，並且從金門到台灣本島的各種船、飛機都要加強消毒，明日他也將前往金門查看防疫工作。

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