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「共機襲台第一防線基地」也舞弊　30億抗炸工程浮報超誇張

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空指部營區改建工程斥資30億元，預計在今年底完工，包括戰管、通航、氣象等聯隊也會陸續遷入。

圖文／鏡週刊

以往將級以上軍官涉嫌貪瀆弊案，和5院院長涉案一樣，都由最高檢察署特別偵查組偵辦，重要性及嚴重度可想而知，自特偵組廢除後才回歸地檢署管轄，如今有少將層級的高階將領涉貪，而且還是負責掌管台海第一防線的空指部工程爆弊，嚴重程度令人不敢想像。

負責24小時監控台海第一線空防任務的空指部人員幾乎時時刻刻繃緊神經，就連正如火如荼實彈操演的漢光演習也由空指部扮演中樞神經角色，協助調派空中武力，工作吃重程度恐讓外界難以想像。

共機近來頻頻繞台，空指部立刻派出戰機升空攔截，確保台海安全無虞。（空軍司令部提供）

由於空指部戰略地位極為重要，藏身在台北市公館蟾蜍山，隸屬空軍司令部，不但是空軍作戰最高指揮管制單位，並肩負協調友軍聯合作戰，營區改建工程為了提升國軍戰力及工作環境，預計在今年底完工，除了空指部外，包括戰管、通航、氣象等聯隊也會陸續遷入。

空指部所在的福興營區營舍整建統包工程，包括新建2棟結合辦公室、宿舍、活動中心和小型會客室的9層樓高、地下2層建築，由中華工程公司（中工）在同年隔月以29.8億元得標。

為落實政府推動國軍老舊營舍改建，強化官兵生活照顧政策，空指部前年7月舉行福興營區動土典禮，由時任行政院長林全主持，當時的國防部長馮世寬等人也陪同出席。

林全致詞時強調，蔡總統非常關心國軍官兵工作與生活環境及相關國防工作，經責請國防部妥善規劃後，提出「興安專案」，將改善國軍工作環境，落實照顧國軍目標。

空指部營區大刀闊斧改建，就是考量到部隊人員全天候監控台海動態，私毫不敢懈怠，連此次國軍漢光演習的海空兵力聯合演訓等相關空中兵力，均由空指部負責指揮調度，並嚴密監控共軍動態，如今傳出空指部營區涉及弊端，已嚴重衝擊國防安全。


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