振興券買什麼？Apple「開學季」Mac組合超優惠，還免費贈送AirPods

即日起至9月29日，Apple 推出開學季專案，學生以教育優惠價選購符合條件的 Mac 或 iPad 優惠組合，即可擁有 AirPods。補差價還能將它升級為 AirPods Pro。

Apple 產品兼備強大性能、輕便造型、多樣功能和直覺性操作於一身的優點，可以說是學生們學習和娛樂的最佳夥伴。受到學生強烈的愛戴，apple一直以來都有著教育優惠價，適用於在校及新入學大專院校學生與家長，以及各年級的教職員工。即日起至9月29日，Apple 推出開學季專案，學生以教育優惠價選購符合條件的 Mac 或 iPad 優惠組合，即可擁有 AirPods。補差價還能將它升級為 AirPods Pro。

Apple 教育優惠適用人群：適用於在校及新入學大專院校學生與家長，以及各年級的教職員工。

注意：實體振興三倍券不適用於apple專門店，可使用數位振興三倍券(信用卡)。

產品推薦



iPad (第七代）



價格最為親民的 iPad 現配備全新 10.2 吋Retina顯示器，支持 Apple Pencil 和聰穎鍵盤，機身由 100% 再生鋁金屬打造。A10 Fusion晶片的出色效能無論玩遊戲還是做作業都流暢。配合 iPadOS 各種強大的新功能，這款 iPad 豐富了你的創作、學習、工作和娛樂方式。

iPad Air



性價比最高的 iPad Air 擁有配備了神經網絡引擎的 A12 仿生晶片，和採用原彩顯示技術的 10.5 吋Retina顯示器，支持 Apple Pencil 和聰穎鍵盤，重量不到500克、薄至 6.1 公釐。強大功能帶著走，輕而易舉。

新款 iPad Pro



新款 iPad Pro 擁有讓許多電腦都羨慕的速度和強勁性能。它支持第二代 Apple Pencil、巧控鍵盤或鍵盤式聰穎雙面夾，還全新配備超廣⻆相機和錄音室等級的麥克風，能實現新的專業影片和音樂製作流程。光學雷達掃描儀攜帶專業級相機、運動傳感器、超越電腦等級的性能、絢麗的 Liquid Retina顯示器和強大的 app，讓 iPad Pro 成為了體驗擴增實境的最佳裝備。全新巧控鍵盤內置觸控板，更是帶來強大的輸出體驗，開啓與 iPad 互動的嶄新方式。

新款 MacBook Air



現已搭載全新第十代 Intel Core i5/i7 處理器，繪圖處理效能最高提升80%，存儲容量倍增，配備採用剪刀式結構和 1 公釐鍵程的妙控鍵盤，起售價低至 NT$31,900，教育優惠起售價更低至 NT$28,700，作為一款全能全天候筆記本電腦，對學生來說極具吸引力。

新款 MacBook Pro 13 吋



配備了用戶喜愛的巧控鍵盤，以過去相同的價格提供兩倍的儲存容量，最高可選配第十代處理器，繪圖處理效能提升最高可達 80%，從而為學生和專業人士提供了更強的性能同時又保持便攜性。專業級別應用 Logic Pro X 和 Final Cut Pro 都支持 90 天試用，並且有優惠的教育套裝。

AirPods/AirPods Pro



第二代 AirPods 採用全新 H1 芯片、通話時間增加 50%、支持免提使用「嘿 Siri」功能、可選配無線充電盒。全新的入耳式 AirPods Pro 通過自適應均衡功能帶來動人音質，提供富有彈性的耳塞來確保佩戴舒適度和貼合度，還擁有創新的主動降噪功能和通透模式。均可享免費鐫刻服務。

給家長和老師看的使用小技巧

iPad 與 Mac 是學生課內外學習的得力助手，家長也可以透過一些產品使用上的小技巧，來達到有效的學習和預防。

瞭解螢幕使用時間，勞逸結合

iPadOS 和 macOS Catalina 上加入螢幕使用時間的實用功能，讓學生和家長能更好地瞭解自己在 iPad 和 Mac 上的時間分配情況。在各款設備上，家長都可以觀察孩子的使用情況，安排停用時間，並為 app 和網站設置使用時間限制，勞逸結合。利用家人共享功能中的螢幕使用時間功能，家長還可為孩子設置限定通訊和阻擋不當內容，幫助他們更好地使用設備。

Safari 幫助學生用更聰明及安全的方式瀏覽網路世界

Apple 精心打造 Safari 瀏覽器，使其能夠完美搭配你的 Mac、iPhone 和 iPad。眾多工具幫助你保存、尋找和分享你喜愛的網站，帶來更智慧的瀏覽和搜索體驗。Safari 瀏覽器針對有害網站為用戶提供安全防護，讓學生在進行訪問之前就能避開欺詐性網站和隱藏惡意軟件的網站。

接續互通讓學習更有效率

借助「接續互通」，在設備之間實現無縫銜接。使用並行功能可以把 iPad 作為 Mac 的擴展工作空間。另外，還可以將 iPhone 或 iPad 中的圖片、影片和文字拷貝並粘貼到附近的 Mac，相反也可以。

Pages、Keynote、Numbers，讓作業更精彩

通過 Mac 和 iPad 的 App Store 免費 Apple 開發 iWork 套件：Pages、Keynote、Numbers，適合同學們製作學習文件, 並且與 Office 檔案兼容。 你甚至還能用 Apple Pencil 在你的 iPad 上添加插圖和標注，再通過 iCloud 同步到 Mac。利用實時協作功能，你的學習小組成員可以共同協作，不論他們使用 Mac、iPad、iPhone，還是使用 PC。

※BY TRAVIS HUNG



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