國壽逾百億投資印尼銀行爆踩雷　金管會：損失在可控範圍內

▲國壽投資的印尼銀行傳出授信踩雷案，金管會表示，有通報重大偶發，目前損失仍在可控範圍內。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控旗下國泰人壽對印尼轉投資銀行Mayapada，傳出授信戶捲入當地投資弊案遭檢調起訴，存戶信心不足引發擠兌潮，當地主管機關要求增資一事，金管會今（15）日對此表示，國泰人壽正評估是否要增加持股比例，目前損失仍在可控的範圍之內。

金管會主委黃天牧表示，國泰金有向金管會通報重大偶發，外面有傳聞國泰會增資，這部分公司已有對外澄清，至於當地主管機關希望大股東對該銀行增資一事，則說「我會再來了解」。

金管會保險局組長蔡火炎指出，這起事件是因授信戶捲入當地投資弊案，遭到檢調機關起訴，由於報導較為負面，影響存戶對Mayapada銀行的信心，加上疫情關係，導致該行有存款流失的壓力。

至於印度金融服務管理局（OJK）要求控制性股東增資一事，蔡火炎說，國信集團是控制性股東，而國泰人壽雖有派董監事，但並非為控制性股東，且增資並不是強制一定要參加，目前國泰人壽正評估是否要增加持股比例，若要增加的話，則要依照保險業辦理國外投資管理辦法來申請。

蔡火炎也提及，當初核准國泰人壽兩階段持股比例為40%，目前已投資133億元，持股比例達37.33%，因此持股若未超過40%則不須向金管會申請。

外界關注該案是否會影響到國泰人壽的財務投資，蔡火炎說，目前國壽損失還可承擔，且帳面評價會認列相關損失，因此仍在可控的範圍之內。

據了解，Mayapada銀行去年稅後盈餘達5,000多億印尼盾（約新台幣10億元），到今年6月底自結CAR（資本適足率）達17.1%，但稅後盈餘仍為正數，目前該家銀行仍有獲利，並非是一家賠錢的銀行。