投資印尼銀行捲入詐貸案　國壽：增持股權尚在討論

▲國泰人壽投資印尼Mayapada銀行驚傳遭客戶詐貸，引起市場高度關注。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰人壽投資印尼Mayapada銀行驚傳遭客戶詐貸，引起市場高度關注。國壽今（15）日表示，考量Benny案司法判決結果可能影響，已於第2季底適當估計可能損失，並認列權益法投資損益；另針對外界關注是否增資，國壽則強調，內部尚在討論中，請投資人以公司公告訊息為準。

國壽今天對此發出聲明指出，由於該行客戶因涉嫌掏空印尼國營保險公司及印尼軍公警社保基金，已遭印尼檢察機關以貪汙、洗錢等罪名起訴，尚未定讞（以下簡稱Benny案）。

據了解，Benny在印尼當地與多家銀行有授信往來，Mayapada銀行僅為其中之一，該行總經理Hariyono Tjahjarijadi曾向印尼當地媒體表示，該行與Benny擔任負責人的公司授信往來正常，皆有土地擔保。

此外，印尼金融監督管理局（OJK）於2019年對Mayapada金檢時，也發現有授信缺失，加上疫情對該行業務造成影響，存款也有流失現象。但據國壽了解，該行已採取應變措施，包括向同業拆借存款，近期存款已有回穩跡象，將持續密切監督後續發展。

綜合考量Benny案司法判決結果可能影響其還款能力、未來疫情發展對其他放款品質的潛在影響、金檢缺失等種種因素，國壽強調，已於第2季底適當估計可能損失，並認列權益法投資損益，並待會計師查核中。

國壽指出，目前持有該行37.33%股權，低於控制股東Tahir家族，依該行公告Tahir已存入4.5兆印尼盾（約新台幣99億元）做為該行增資準備。

至於國壽是否增持股權？國壽則說，內部尚在討論，如有相關股權規劃，依法需取得公司董事會及金管會等主管機關相關核准，因此請投資人慎思明辨，並以公司公告訊息為準。