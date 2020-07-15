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2年輕妹與「共同老公」各生1女！　警一查...男「騙財騙色」孩子也賣了

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（示意圖／pixabay）

▲2名年輕女子都受騙。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

中國日前有2名年輕女子一同前往江西公安派出所報案，指稱她們有一個共同的老公，且都和這個共同的老公生了一個女兒，但女兒在出生之後沒多久，就被老公抱走了，之後就再也沒見過自己的女兒。經警方調查，發現男子曾在與2人交往期間「騙財騙色」，甚至還將2名女兒賣出，最後男子因涉嫌詐欺罪、拐賣兒童罪被檢查機關批准逮捕。

根據陸媒報導，幾年前，年僅18歲的文文（化名）在微信上認識了王姓男子，因王男整日對文文噓寒問暖，2人見面後，得知王男在南昌市做工程，父親是銀行行長，加上王男又對自己很好，文文便芳心暗許，2人進而交往。

一年後，文文懷有身孕並催促王男結婚，王男卻以各種理由推託，但為了讓文文安心，他辭去了工作專心照顧文文，讓文文的情緒平復許多；沒想到2個月後，王男表示自己的工程出了問題，需要一筆龐大資金，因此文文便向父母開口借了28萬人民幣（約台幣118萬），但女兒出生後，王男竟強行將孩子帶走，從此文文就再也沒有見過自己的女兒。

正當文文不知所措之時，一名也曾替王男生下女兒，之後女兒也被抱走的女子小雨（化名）找上了她，2人經商討後決定報警求助，警方接獲報案後，隨即展開調查，透過調取銀行卡帳單和取款的監視器畫面，民警發現，在交往期間，王某曾多次收到两人的轉帳，涉案金額多達50萬人民幣（約台幣200萬）。

王男遭警方逮捕後，坦承自己騙財騙色，且因他無力扶養孩子，2個孩子都被他賣給了同鄉，共獲利1.6萬人民幣（約台幣6.7萬）。王男最後因涉嫌詐欺罪、拐賣兒童罪被檢查機關批准逮捕；而在民警的努力下，被王男賣掉的女嬰也各自回到了自己母親身邊。

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