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東區高CP值火鍋店！　昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選

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【企劃特輯】

咕咕咕嚕韓式銅盤烤肉|昆布火鍋－大安店2019年聖誕節在台北市東區忠孝復興4號出口附近開幕。店內有許多可愛的貓頭鷹裝飾品，湯頭為天然昆布高湯，還有銅盤烤肉火烤兩吃！

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲咕咕咕嚕韓式銅盤烤肉|昆布火鍋－大安店。（圖／咕咕咕嚕提供，以下同）

既然是介紹火鍋店那我們就來看看他們的餐點吧！
首先咕咕咕嚕的價格從$310-980都有，其中還有商業午餐韓式銅盤烤肉居然只要$270，在忠孝復興4號出口附近，這樣的價格非常實惠！

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲咕咕咕嚕的價格從$310到$980都有。

今天我們介紹的是韓式銅盤烤肉-熟成肩小排，選用美國安格斯黑牛經過兩周的濕式熟成，肉片厚實完整，口感細緻軟嫩，味道清甜帶著綿密的油脂香氣，配合特製的韓式烤肉醬一起吃，真的好吃極了！ 

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲安格斯熟成嫩肩小排銅盤烤肉10oz $430。

咕咕咕嚕強力推薦的經典美國牛雙拼，可以選擇兩種不同部位的安格斯熟成牛肉，今天選擇的是美國Prime霜降牛肉搭配美國Prime沙朗，因為濕式熟成的關係，肉質完美的無法挑剔！

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲經典牛雙拼美國Prime霜降牛肉搭配美國Prime沙朗12oz $550。

更令人驚豔的是隨餐附上的菜盆，上面居然有一尾超大隻的天使紅蝦! 蝦子肉質非常Q彈，非常新鮮！

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲隨餐附上的菜盆上面有天使紅蝦。

咕咕咕嚕的牛奶鍋也是非常厲害！使用牛奶再放入乳酪絲精心調製，味道非常香濃！牛奶控們還在等什麼呢？

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲牛奶鍋。

緊接著是特製的麻辣鴨血鍋！使用18種香料炒製的麻辣鍋麻而不辣，鴨血軟嫩入味，夏天吃了通體舒暢，冬天身心暖暖！

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）

▲麻辣鴨血鍋。

咕咕咕嚕還有一個特色是他們的滷肉飯超好吃! 肥而不膩，香氣四溢，絲毫不輸給連鎖名店呢！

▲▼東區高CP值火鍋店！昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選。（圖／咕咕咕嚕提供）。（圖／記者鍾欣妍攝）

▲滷肉飯。

店家位置 台北市大安區大安路一段19巷6號（忠孝復興4號出口） 即日起至109/9/30 四人同行送波士頓龍蝦一尾！振興券$1000可抵$1200消費金額！

＊單一活動不得與其他優惠合併使用

訂位專線 02-27762557

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