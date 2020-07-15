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Lightning連接線「升級」！　iPhone 12傳配備更強韌的編織線

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▲。（圖／充電頭網）

▲iPhone 12傳配備升級的連接線。（圖／充電頭網）

記者謝仁傑／綜合報導

受歐盟對行動裝置規範的影響，傳出蘋果可能會讓iPhone 12配備USB-C連接線，取代原先的Lightning。然而，爆料者 @L0vetodream 在Twitter上分享蘋果疑似在開發的新電線消息，從圖中一條編織材料包覆的連接線看來，顯然蘋果並沒有放棄Lightning。

儘管目前傳出「豆腐頭」不會隨附在iPhone 12的包裝盒中，但仍可能會隨附連接線，而iPhone 12將配備Lightning連接線似乎有所升級，編織材料包覆的電線會更加強韌，不易斷損。若此傳聞屬實，可能意味著iPhone 12會繼續保留Lightning，且也將隨附Lightning to USB-C電線。

事實上，蘋果的Lightning電線因為容易斷損，一直為人所詬病，若編織材質資訊屬實，對於蘋果用戶來說確實是一大福音。

然而，USB-C豆腐頭和EarPods，此次傳出都不再隨附在iPhone 12中，有一說是為了降低新機成本，還有一種說法是蘋果希望讓用戶逐漸汰換掉EarPods，逐漸轉用AirPods，那麼或許連接線的升級，可以讓大家的心裡多少平衡一下吧！

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