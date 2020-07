Lightning連接線「升級」！　iPhone 12傳配備更強韌的編織線

▲iPhone 12傳配備升級的連接線。(圖/充電頭網)



記者謝仁傑/綜合報導

受歐盟對行動裝置規範的影響,傳出蘋果可能會讓iPhone 12配備USB-C連接線,取代原先的Lightning。然而,爆料者 @L0vetodream 在Twitter上分享蘋果疑似在開發的新電線消息,從圖中一條編織材料包覆的連接線看來,顯然蘋果並沒有放棄Lightning。

儘管目前傳出「豆腐頭」不會隨附在iPhone 12的包裝盒中,但仍可能會隨附連接線,而iPhone 12將配備Lightning連接線似乎有所升級,編織材料包覆的電線會更加強韌,不易斷損。若此傳聞屬實,可能意味著iPhone 12會繼續保留Lightning,且也將隨附Lightning to USB-C電線。

事實上,蘋果的Lightning電線因為容易斷損,一直為人所詬病,若編織材質資訊屬實,對於蘋果用戶來說確實是一大福音。

然而,USB-C豆腐頭和EarPods,此次傳出都不再隨附在iPhone 12中,有一說是為了降低新機成本,還有一種說法是蘋果希望讓用戶逐漸汰換掉EarPods,逐漸轉用AirPods,那麼或許連接線的升級,可以讓大家的心裡多少平衡一下吧!

iPhone 12 series will be equipped with USB-C to Lightning braided data cable (via. 充电头网) pic.twitter.com/mla5HCKGRU