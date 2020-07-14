男子監察院旁天橋淋汽油「變火球」…遺留一張紙！全身焦黑80%灼傷

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在14日晚上7時許，持裝有汽油的機油罐跑到忠孝西路、中山北路天橋上，直接將汽油淋在身上，並點火自焚。民眾發現趕忙報警，警消到場緊急將火勢撲滅，並將他送往台大醫院。

警方調查，31歲的林姓男子於14日晚上7時許，跑到忠孝西路、中山北路的天橋上，拿出裝有汽油的機油罐，直接將汽油淋在身上，且拿出打火機引燃火勢，當場變成「一團火球」，民眾見狀趕忙報警。

▲男子在14日晚上7時許，在監察院旁天橋上淋汽油自焚。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消獲報後抵達現場，利用滅火器將男子身上火勢撲滅，緊急送往台大醫院搶救。林男目前意識模糊陷入昏迷，全身多達80%的灼傷，正由醫院搶救。

據悉，因男子自焚地點就在監察院旁的天橋，因最近監察院人事鬧得沸沸揚揚，警方也不敢大意，但最後在男子身旁發現聯合醫院的慢性處方箋，不排除因疾病困擾，造成輕生念頭。

▲警方在男子旁邊找到聯合醫院慢性處方箋，不排除男子飽受疾病所苦選擇輕生。（圖／記者邱中岳攝）

該天橋也曾在2003年上演震驚社會的輕生案件，當時阮姓男子則抱著女兒跨坐天橋，經過警員1個多小時對峙勸說，才阮姓男子放下手上的美工刀，並且交出女兒由警方照料，整起事件才落幕，事後也被拍成電影。

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