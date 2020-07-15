攔查不停還衝撞...警「狂轟近20槍」！4男女狼狽遭逮...車上藏這東西

▲中山分局警員攔查車輛遭衝撞，線上警力支援圍捕共開20槍逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者游宗樺、邱中岳／台北報導

北市中山分局警員，15日凌晨5時許，在新生北路三段停車場攔查一台自小客車，車上駕駛猛催油門逃逸，2名警員立即開槍喝止並展開追逐，並通知線上警力前往支援，最後在圓山飯店開了10多槍後才將車輛攔下，當場查獲1名女通緝犯以及毒品海洛因。

警方調查，40歲的鄭姓駕駛載著38歲的林姓男子、36歲的黎姓女子以及33歲的洪姓女子，在15日凌晨時許，於新生北路三段附近的停車場遭2名警員攔查，但因洪姓女子因毒品案遭通緝，且車上又有海洛因，於是拒絕停車受檢，並且加速逃逸。

鄭姓駕駛當場擦撞警員企圖逃逸，2名警員隨即掏槍反擊，並通知現場警力攔截圍捕，數十名警力與鄭姓駕駛展開追逐，最後在圓山飯店朝鄭姓駕駛的輪胎射擊10多槍後才將人攔下，並在車上起出海洛因毒品。

警方訊後將4人依妨害公務、毒品等罪嫌送辦，洪姓女子因毒品案遭到桃園地檢署發布通緝，另送往地檢署歸案，除了2名警員遭擦撞受傷外，另外2名警員在壓制嫌犯時也手腳擦挫傷，包紮傷口後並無大礙。

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