台肥台中港區工廠悶燒5小時　肥料半成品起火竄大量濃煙

▲台中港區內台灣肥料公司5日凌晨2時許發生火警 。（圖／台中港務消防隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中港區內台灣肥料公司5日凌晨2時許發生火警，台中港務消防隊獲報趕赴現場灌救，到場發現整棟建築悶燒冒出大量濃煙並摻雜火光，經查疑為2樓放置的化學肥料半成品起火燃燒，整起火警直至早上7時許才完全撲滅，初估財損約50萬元，詳細起火原因及經過將由火調人員進一步釐清調查。

▲整棟建築悶燒冒出大量濃煙。

台中港務消防隊西碼頭分隊於5日凌晨2時28分許，接獲台灣肥料公司火警，即派遣8車16人前往灌救，由於擔心化學原料可能造成重大災害，同步請求台中市消防局龍井、沙鹿和梧棲等分隊協助支援，本起火警共出動17車39人搶救。

消防人員到場發現，現場為6層樓建築，整棟建築處悶燒狀態，且有大量濃煙，無人員受傷、受困，該建築物內儲放硝磷基複合肥料，經全力灌救，火勢於3時10分許控制住，但仍有大量濃煙，消防人員持續以水線降溫，並以排煙機排煙，至6時13分許斗昇機內部肥料仍持續燃燒，消防人員至頂樓將水灌至斗昇機進行滅火，直到早上7時56分許火勢才完全撲滅。

▲▼ 經全力灌救 ，消防人員耗時約5小時將火勢完全撲滅。

經查起火點疑為放置於2樓的斗昇機台燃燒，現場燃燒面積約432平方公尺，初估財損約50萬元，整起火警大約燒了5小時才處理完畢，詳細起火原因及經過，有待台中港務消防隊鑑識人員釐清調查。

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