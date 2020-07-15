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三倍券即時地圖上線了！想拿現貨這樣看　郵局存量一點就通

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記者黃翊婷、賴文萱／綜合報導

全國郵局振興三倍券即時存量地圖上線了（點此前往）！想前往郵局臨櫃購買三倍券的民眾，可以透過網路地圖查詢附近郵局的庫存量，一鍵點選就能清楚看到電話、開放時間以及存量，甚至還有Google導航可以使用，相當便利。

三倍券即時地圖。（圖／翻攝自官網）

▼▲三倍券即時存量地圖使用方式簡單，點選地圖上的圖示就能看到郵局的詳細資料。（圖／翻攝自官網）

三倍券即時地圖。（圖／翻攝自官網）

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因應三倍券正式發放，中央參考防疫期間的口罩地圖，協調關貿公司架設「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，使用方式也與口罩地圖相似，點選想要前往的郵局圖示，就會跳出該郵局的詳細資料，包含名稱、地址、電話、開放時間以及存量，避免民眾白跑一趟。

此外，中華郵政公司也推出網路預約服務，領券方面則是透過身分證字號單雙號分流，15日首日開放「單號」購買，最多可買5份。身分證末碼單號周一三五領、雙號二四領，周六則是單雙都可領。

▼郵局每日發放有限量，民眾可先查詢存量或事先預約再前往領取。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯 。（圖／記者李毓康攝）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？
自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？
可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。

發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？
領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？
若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？
不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？
符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？
不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？
任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

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