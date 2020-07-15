熱帶低壓「貼著台灣北上」！防大雨強風　各地降雨時間出爐

▲李孟軒指出，今晨2時熱帶低壓位於鵝鑾鼻南南東方20公里海面。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

熱帶低壓擦邊過，貼著台灣北上！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（15日）受到熱帶性低氣壓加上西南風影響，南部、東南部一整天都有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，熱帶低壓結構鬆散，防局部大雨及強風。

【橙色燈號】連續3日36度以上



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新竹縣、新北市、台北市、彰化縣、南投縣、花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對7縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時，熱帶低壓位於鵝鑾鼻南南東方20公里海面上，預估不會登陸，將沿著東部海面往東北移動，過程中將逐漸減弱。

李孟軒說，今雨區除了南部、東南部，中部上午前也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後雷陣雨，包括北部、東北部和各地山區；今南部、東南部高溫下降，預估約32度，中部以北和宜蘭、花蓮仍有局部36度高溫。

▼今晨雷達回波圖顯示，熱帶低壓的水氣已影響台灣。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



李孟軒表示，周四至周六西南風影響，中南部清晨至上午有短暫陣雨或雷雨，其他地區偏午後雷陣雨，包括北部、東北部和各地山區，並有局部較大雨勢；周日到下周二太平洋高壓逐漸增強，各地多雲到晴，中部以北、東北部和各地山區午後有局部雷陣雨，南部清晨也有零星降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨熱帶低壓仍呈現嚴重的高低層分離，3時雷達回波合成圖及地面風場顯示，環流中心從恆春半島東側通過，由於中心太弱，無破壞性強風。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今熱帶低壓結構鬆散，給各地帶來局部短暫陣雨的機率，但由於低層水氣增多，提高大氣不穩定度，地形抬升及陽光加熟皆可加大雨勢，應注意；台灣附近風浪增大，沿海活動應注意安全。

▼李孟軒說，預估熱帶低壓不會登陸，將沿著東部海面往東北移動。（圖／氣象局）

吳德榮分析，周四至下周二低層盛行偏暖的西南風及偏南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件，周四至周六各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點仍有升至38度左右的機率；周日至下周二各地區高溫略降1、2度，仍偏熱。

吳德榮說，周四起至下周二台灣附近低層水氣略增，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛影響範圍大；周四至周六的清晨上午，中南部迎風面有局部降雨的機率。

▼氣象局提醒熱帶低壓對台灣的影響。（點圖可放大／氣象局）