K歌運將踢鐵板！女客唱歌PO網挨告　他道歉和解稱「美麗錯誤」

▲行動KTV司機凃清涼將女乘客唱歌影片PO網，挨告妨害秘密罪，他事後道歉並將影片刪除獲撤告。（圖／翻攝自凃清涼臉書）

記者孫于珊、劉昌松／台北報導

有「行動KTV」封號的計程車司機凃清涼，只要在他車上唱歌並同意分享就可享折扣，然而2019年12月9日，凃男承載一名女客，事後把女客歡唱的影片PO上網，竟被女客以未經同意為由，怒告妨害秘密罪。凃男事後表達歉意，並當庭下架刪除影片，女客最終同意和解撤告，檢方處分不起訴。

對於這起風波《ETtoday新聞雲》記者電訪凃男，他表示，當時是一名10幾歲年輕女生要從基隆路坐到火車站，印象中他有得到女子同意PO網，否則不會給她打折，但不管女子最後反悔或如何，影片下架就好，這是一場「美麗的錯誤」。

凃男還開心說到，目前已有9千多支影片，其中一支影片高達5千萬點閱率，大家都看得很開心，甚至很多客人一上車就認出他，這次踢到鐵板後，未來會多加詢問幾句，但不會要簽同意書啦～

▼凃清涼的計程車提供唱歌享折扣等服務，已累積許多人氣。（圖／翻攝自凃清涼臉書）

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