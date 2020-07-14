森林遊樂園免費玩！衝「阿里山、墾丁、知本」搭車直達　憑票再搭蹦蹦車

▲宜蘭太平山森林遊樂區蹦蹦車。（圖／國光客運提供）

記者李宜秦／台北報導

農委會林務局推出「全台12處國家森林遊樂園免費入園一次」的優惠，國光客運推薦五條直達路線，包括宜蘭太平山、嘉義阿里山、屏東墾丁、屏東雙流、台東知本五大遊樂區，民眾不必自己開車就可從南玩到北。

國光客運指出，最受旅客歡迎的就是宜蘭太平山國家森林遊樂區，無論平、假日，民眾均可搭乘1750路線從宜蘭與羅東直達太平山。另提供優先預訂「蹦蹦車」座位，又增加停靠CNN評比全世界最美28條小路之一「見晴懷古步道」站牌，縮短遊客步行至太平山莊路途。

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由昔日伐木運材機具改裝而成的太平山「蹦蹦車」，歷經半年工程修復，近日終於恢復全線通車。行駛過程會發出「蹦！蹦！」聲響而得名，開放式車廂沒有窗戶隔離，可以近距離接觸百年巨樹林自然景觀，大口呼吸森林浴芬多精，增加身體免疫能力。

▲國光客運推出森林遊樂園直達班次。（圖／國光客運提供）

國光客運表示，週五與週六晚間8點45分，可從台北搭乘直達阿里山國家森林遊樂區的1835線，抵達時間為隔天凌晨，長期以來被暱稱為「日出專車」，一直有固定支持乘客群，是小資族前往欣賞雲海、曙光與千年神木群最經濟實惠的選擇。

另外，從高雄出發的則有1778線台東知本國家森林遊樂區、1778A線屏東雙流國家森林遊樂區以及9189線屏東墾丁國家森林遊樂區，走訪曾被票選為台灣第二美瀑的雙流瀑布等私房景點，體驗亞熱帶森林豐富自然生態資源。

國光客運表示，搭乘1750客運的乘客，可優先預購上午11點半前的「蹦蹦車」座位。若要前往屏東墾丁、屏東雙流、台東知本等遊樂區，則可搭9189、1778A、1778車次，三路線分別是高鐵左營站－小灣、高雄－台東、高雄－台東。