狙擊在美中企　川普政府擬撤銷2013年美中交換審計文件協議

▲目前白宮拒絕對此做出評論。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府多名官員13日表示，研擬撤銷美中2013年所簽署的交換審計文件協議，外傳白宮也有參與討論，但何時、如何撤銷協議等細節仍未明朗。不過，這也意味著美國將擴大打擊規避美國公開原則的中國在美上市企業。目前白宮拒絕對此做出評論。

路透報導，美中政府2013年簽署的這份備忘錄起初被視為一項突破，讓美國公開發行公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，簡稱PCAOB）能透過正式管道，向中國監管單位取得中企財務資料。但該單位過去始終抱怨，中方並沒有批准相關申請，讓在美上市的中國企業缺乏一定程度的透明度。

美國負責經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）13日表示，缺乏透明度已促使政府官員們為盡快退出該協議做準備，「這是國安問題，因為我們不能繼續承受把美國股東處於風險當中，讓美企處於不利地位，放任我們卓越的金融市場黃金標準遭受侵蝕。」

此外，另名川普政府官員及3名前白宮官員都表示，中止該份備忘錄已被納入考量，且白宮也有參與討論。目前仍不清楚政府會在何時、透過何種方式來撤銷該協議；此協議要求任何一方要在30天之前通報退出協議的決定，但並不會直接威脅到在美上市的中企。

對此，白宮拒絕做出評論，而中國助華盛頓大使館及美國公開發行公司會計監督委員會尚未回應。在現今美中關係緊張之際，撤銷雙方交換審計文件協議的決定，將會是針對北京政府處理新冠肺炎疫情全球大流行及實施港版國安法的最新一波行動。

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