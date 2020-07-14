林楚茵批國民黨秀下限無極限：縱容立委助理對鍾佳濱動粗

▲鍾佳濱14日在藍綠拉扯過程中濺血。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠皆發起甲級動員應戰，由於國民黨立委一早又霸佔議場杯葛人事案，雙方爆發激烈拉扯。對此，民進黨立委林楚茵下午在臉書指控國民黨縱容助理對立委動粗，沒有下限。

林楚茵指出，今天早上，立法院原本應該進行監委被提名人名單的審查，然而國民黨立委強行阻擋議程，一再用粗暴的方式，阻擋民進黨立委以及陳菊進入議場，「其中最荒謬的是，國民黨竟然放縱助理對鍾佳濱委員動粗，用身體撞擊鍾委員」。

「對於立法院的議事運作，民進黨絕不鼓勵透過暴力行為來達成訴求」。林楚茵表示，從過去到現在，即使立委之間不得已發生衝突，他們也堅持這是立委之間的事務，不會拿助理當成擋箭牌，更不會把助理作為打手。但是這次占領議場的行動中，各國民黨立委帶了數位助理隨行，讓助理們介入立委之間的事務，更任由助理對民進黨立委動粗。

林楚茵批評，這樣的行徑不僅顯示國民黨對於助理的濫用，更凸顯國民黨立委對於國會運作與其他政黨立委的蔑視。立委之間的衝突，絕不應該讓助理成為打手；對於議事程序的攻防，也絕對不是比拚暴力的軍備競賽。

林楚茵呼籲國民黨，不要再拿助理當打手，也奉勸放任該助理動手的委員應該出來向鍾佳濱道歉。

林楚茵最後在文末用Hashtah強調，「不該把助理當打手」、「國民黨秀下限無極限」、「立院不是格鬥場」。



另外，針對疑似有國民黨立委助理偷打人，立法院長游錫堃於臉書上強調，「立法院有責維護委員安全，更有責保障委員行使職權！」早上在議場後門委員間發生推擠衝突，卻傳出助理涉入並動手推擠拉扯委員，此舉已干涉委員間的攻防，並嚴重阻擋委員行使職權，「將由駐警蒐證完畢移請警方偵辦，該怎麼辦，就怎麼辦。」

游錫堃指出，立法院全院委員都有權發表意見，並進行人事審查；院內即使發生衝突，也應屬委員之間議事攻防。立法院除了有責維護委員安全，更會確保憲法賦予之職權不被干涉。

▼國民黨抗議監察院人事案霸佔議場主席台。（圖／記者林敬旻攝）