剛進職場！他辦婚宴「要給不熟長官喜帖嗎」...網教1招化解尷尬

▲原PO剛進職場不到一年，不知道該不該給長官喜帖。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

在台灣辦婚宴多半會邀請親朋好友一起來參加，也需要考量到其他面向，才不會失了禮數。一名網友最近要舉辦婚禮，雖然知道發喜帖給長官是一種禮貌，但因進入職場還不滿一年，和公司的同事也不太熟，加上若長官真的來了，應該只能和朋友同桌，也不知道該怎麼處理，於是他詢問廣大網友「辦婚宴一定要給長官喜帖嗎？」

一名網友在PTT上發文詢問，自己進入職場不滿一年，加上又蠻邊緣，跟長官也不太熟，只知道對方很親切，「我在職場也是個蠻邊緣的人，所以同事應該不會來幾個，要安排同事位置應該也是跟朋友擺在一起，這樣長官來如果跟同學擺在一起又很怪」，然而，會來的同事與長官有些往來，也沒辦法說是家宴。

請繼續往下閱讀...

▲網友們多半認為，「基於禮貌會給」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO本來想乾脆裝不知道，沒想到長官前幾天突然特別問「什麼時候結婚啊？」原PO只好藉口說先登記，明年才會辦婚宴，長官卻接著詢問婚禮日期，他才照實講出婚宴時間。事後他更加煩惱，「我到底該怎麼辦，該不該給喜帖？給了又要怎麼辦啊？」

貼文一出之後，網友在底下給出許多建議，大多人都選擇「給」，「長官都提了代表他有把你放心上，就給帖子以後也好做人啊」、「我直接給喜餅不給帖」、「都問了就禮貌性給，真來了就安排座位囉」、「有主動詢問基於禮貌還是給吧」、「沒辦法說是家宴就真的只能給了」、「我是都給欸，如果只給同事沒給主管，事後主管知情會尷尬，其實不熟的主管，大多是禮到人不到」。