美參議員「遭中國制裁」自嘲：赴中旅遊計畫泡湯

▲美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

中國制裁3位美國議員、1名官員與機構，以反制美方懲治新疆高官。遭點名的共和黨籍參議員克魯茲表示，北京顯然被美方懲治嚇壞，所以在發脾氣，並戲稱制裁害他赴中旅遊計畫泡湯。

美國行政部門9日以涉及重大人權侵犯為由，凍結中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳長王明山、前新疆公安廳黨委書記霍留軍等人資產，前3人未來也禁止入境美國；新疆公安廳也被列入制裁名單。

中方台北時間13日祭出反制措施，宣布制裁4名美國公職人員與1個機構，包括共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）、魯比歐（Marco Rubio）和眾議員史密斯（Chris Smith）、國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）。

得知遭北京制裁，長期對中國、伊朗立場強硬的克魯茲第一時間以幽默方式回應。他推文表示：「真掃興，我原本打算去完伊朗後，緊接著要帶家人去中國過暑假的。」

克魯茲指出，中國顯然是「嚇壞了」，所以在大發脾氣。他批評，中共將超過100萬名維吾爾族人關在集中營，並採取強迫墮胎及絕育等「種族清洗」作為，並強調：「我才不打算到隱瞞疫情、危害全球數百萬條人命的威權政體所在地旅行」。

長期立場反中、擔任CECC共同主席的魯比歐今天也推文戲稱，中國共產黨禁止他入境，「我猜他們應該不喜歡我？」

魯比歐隨後與CECC主席、民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）發表聯合聲明指出，與其怪罪他人，中共應停止大規模監禁維吾爾族及其他少數民族。

他們表示，北京長期試圖恫嚇、噤聲世界各地批評中國人權政策的人士，制裁只不過是中共相關行徑的最新一起。他們強調：「CECC不會被噤聲，且會持續要求美國與國際社會站在一起，揭露北京侵犯人權行徑與負責執行的官員。」

史密斯今天也發聲明表示，中國點名制裁他，應與他領銜提出眾院版「維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act）有關。史密斯說，他曾在眾院院會中強調，中國國家主席習近平直接負責對穆斯林的「種族滅絕」行為。

史密斯指出，美國是因為中國官員侵犯人權才祭出制裁，但北京卻是制裁捍衛人權的美國議員。他強調：「中國威權政府壓制人民對自由及正義的渴望，我們必須持續和與之對抗的中國人民站在一起。」

截至發稿時間，布朗貝克並未對中國制裁做出回應。