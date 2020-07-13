2大因素加持！　中壽上半年賺80億創歷史同期新高

▲中國人壽今年前6月稅後盈餘80.03億元，創下歷史同期新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

在商品策略調整奏效、新契約保費收入帶動下，中國人壽今（13）日表示，累計上半年度稅後盈餘達80.03億元，創下歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.79元。

中壽自結6月獲利，單月稅後盈餘達18.15億元，較去年同期大幅成長31%；截至今年6月底，總資產規模也成長至2兆700億元，淨值資產比達7%以上，中壽表示，整體財務結構穩健，是公司發展長期價值的穩定基礎。

中壽指出，今年初新契約保費收入雖受疫情影響，但隨著疫情趨緩及商品推動策略奏效，新契約動能逐月快速提升，6月份初年度保費收入更一舉超越去年同期達到89億元，同時也較上個月大幅成長超過40%。

此外，受惠於商品策略轉向銷售較高利潤的外幣保單，因此6月外幣初年度保費占比大幅提高至80%以上。中壽也提及，長期以推動較高利潤的分期繳商品為策略，因此即使遭遇疫情干擾，上半年度整體分期繳總保費仍較去年同期成長，未來將可持續推升公司的長期價值。

另在穩健財務結構的奠基下，中壽股東會也已通過每股發放現金股利0.6元及股票股利0.6元，其中現金股利經董事會決議除息交易日為7月16日，現金股利發放日為8月12日。