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XRSPACE展示5G XR國際展覽會　力推MANOVA一體機搭配5G資費方案

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▲外貿協會董事長黃志芳(左)及XRSPACE創辦人周永明。（圖／XRSPACE提供）

▲左起為外貿協會董事長黃志芳、XRSPACE創辦人周永明。（圖／XRSPACE提供）

記者姚惠茹／台北報導

XRSPACE今（8）日參與外貿協會「貿協五十」50週年茶會，並透過XRSPACE MANOVA平台與虛擬實境一體機，展示5G新時代的XR國際展覽會，並力推MANOVA一體機搭配5G資費方案，期望將台灣上千家廠商的優異產品帶往國際。

外貿協會董事長黃志芳表示，「貿協50，台灣飛馳」未來五十年，貿協除透過數位化提供廠商更完善的服務，更將引領企業進行數位轉型，讓貿協成為數位時代下國際行銷的領導者，並與XRSPACE合作改變全球商展模式，引領5G XR國際展覽館新模式。

XRSPACE 創辦人周永明表示，XRSPACE 攜手外貿協會，希望共同協助品牌廠商在各式參展上的需求，包含像是建構與製作3D場景、物件、虛擬參展人、會議，以及遠距溝通協調工具上等XR方案，讓世界級的人才創新，透過新時代社交虛擬平台MANOVA在全球發光發熱。

周永明指出，XRSPACE首創結合好萊塢動畫與台灣資通訊創新血統，打造動畫實景、虛擬化身與場景、XR 與 AI 應用、雲端技術、電腦視覺、遊戲娛樂，以及社交平台，並推出世界首款支援5G的 XRSPACE MANOVA行動VR裝置，成為世上第一款預設以手勢驅動的VR裝置。

外貿協會與XRSPACE攜手展示XR國際展覽會，期望透過XRSPACE MANOVA平台結合，帶給世界各地與會人士最輕鬆便利，超越距離限制的展覽體驗，透過擬真具象化的3D成像，以及在虛擬世界中全身虛擬化身，達到隨時隨地，不限距離的即時互動。

XRSPACE總經理陶韻智表示，自從XRSPACE發表以來，已經收到來自各行各業品牌與夥伴的合作意願，並將與台灣大哥大myVideo、五福旅遊、台北富邦銀行、台北榮總高齡醫學中心、永豐銀行、晶泉丰旅、捷絲旅、富邦悍將棒球隊、插畫家香蕉人、愛樂電台、BAZAAR合作。

陶韻智指出，還有像是ELEVEN SPORTS、ELLE、GoPro、JPTIT、KKBOX、Super360、Women’sHealth、Wondercise、Yahoo TV品牌合作，而XRSPACE MANOVA裝置從今年7月開始率先在中華電信各通路開賣，搭配中華電信精彩5G方案只要1990元起。

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