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便民、迅速、安全3原則領取3倍券　屏警邀請發放業者協調規畫

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▲屏東縣政府警察局邀請郵局等8大通路商協調3停券發放事宜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局邀請郵局等8大通路商協調3停券發放事宜 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為配合行政院7月15日起振興三倍券領購政策，確保運送及領購期間安全，於13日早上在警察局召開振興三倍券運送領購安全維護協調會，邀請轄區郵局等8大通路商業者協調，發放時秉持「便民」、「迅速」及「安全」3大原則辦理振興三倍券領購事宜，如遇狀況立即播打110或與轄區分駐派出所聯繫，警察將立即到場處理。

▲屏東縣政府警察局邀請郵局等8大通路商協調3停券發放事宜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼協調會、警方保護3停振興券運送。

▲屏東縣政府警察局邀請郵局等8大通路商協調3停券發放事宜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這項協調會，參加業者有郵局、統一超商、全家便利超商、萊爾富超商、OK超商、全聯超市、美廉社、康是美、屈臣士等8大通路超商（市）等代表。

縣警察局長李文章表示，警察局已自7月3日起配合屏東郵局規劃警力分9條護送路線將郵局直購振興三倍券安全送抵全縣54個郵局，並自即日起陸續配合8大通路商（市）規劃警力分11條路線護送至各超商（市）門市，計267處，提醒民眾錯開領購尖峰時間，避免排隊苦等。

另協調郵局、超商（市）加派人力、規劃停車處所及提供遮陽傘陽、椅子供年長者休息，警察局亦會在領購期間規劃全般安全維護勤務，加派崗哨、巡邏警力協助郵局及8大通路超商（市）民眾領購期間之秩序安全維護，以確保三倍券能安全送至民眾手中，開心地消費，有效振興經濟。

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