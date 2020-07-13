板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了

▲該名員工因沒經許可持有甩棍，被依違反《社維法》裁罰。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名黃先生控訴，到板橋雙十路一間超商要寄包裹，問大夜班店員有沒有寄件的袋子，講了3遍才被理會，對方還冷冷回「你不會說請嗎」，讓他氣炸質問「這什麼態度」；結果店員亮出甩棍，讓他覺得被恐嚇，氣得報警。對此，超商店長坦言，當時雙方都在情緒上，但強調店員拿甩棍是為了自保。而超商總公司則回應，已以違約處置要求門市懲處員工，並重新教育訓練。

根據黃先生用手機拍攝的影片，他當時向超商店長反映，結果雙方爆發口角，黃說「你再講一遍啊」，見店長「你管我罵什麼」的回覆，繼續說「你再罵一遍啊」；店長回，「你管我，我不想講，你在這邊給我大小聲什麼？」

店長說，「你碰到我了！你碰到我了」，聽到黃先生「你再罵啊」的回應，他回「我不爽，你碰我對不對？我（調）監視器看」；黃則回，去調出來看，前一晚的畫面也通通調出來；店長表示，「我要不要調是我的權利，你現在碰我，等下警察來。」

▼黃先生拍下和店長發生口角的畫面。（圖／東森新聞）

▼黃先生出面受訪。（圖／東森新聞）

黃先生會氣沖沖找店長理論，要求看監視器畫面，全因和大夜班店員發生糾紛。11日凌晨2時多，他控訴，當時準備寄貨，問了店員有沒有寄件袋子，結果連講三遍，店員才冷冷回說「你不會說請嗎」，讓他相當不滿，商品往桌上一扔，質問對方什麼態度。

黃先生說，後來店員亮出甩棍，讓他覺得被恐嚇，氣得報警處理，「（當下我問）你剛拿什麼出來，你拿出來你不要收，他（店員）一開始不敢。我一直強調，你今天不拿出來，我跟你沒完沒了。」他指出，寄了1、2年上千件的貨，「我沒遇到一個店員是這樣的。」

超商店長則受訪回應，黃先生手一比就比得很長，就到櫃台裡面了，「職員是跟我講說，他覺得他（黃先生）要攻擊他」，才把甩棍拿出來，當時雙方都在情緒上。

對此，超商回應，職員拿甩棍求自保，但沒有攻擊及揮舞動作，已以違約處置要求門市懲處，並重新教育訓練。而該名員工也因沒經許可持有甩棍，被依違反《社維法》裁罰。店家也對於黃先生的網路發文控告妨害名譽，如今雙方各說各話，對簿公堂。

▼事發於板橋雙十路一間超商。（圖／東森新聞）

▼超商店長出面回應。（圖／東森新聞）