　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了。（圖／東森新聞）

▲該名員工因沒經許可持有甩棍，被依違反《社維法》裁罰。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名黃先生控訴，到板橋雙十路一間超商要寄包裹，問大夜班店員有沒有寄件的袋子，講了3遍才被理會，對方還冷冷回「你不會說請嗎」，讓他氣炸質問「這什麼態度」；結果店員亮出甩棍，讓他覺得被恐嚇，氣得報警。對此，超商店長坦言，當時雙方都在情緒上，但強調店員拿甩棍是為了自保。而超商總公司則回應，已以違約處置要求門市懲處員工，並重新教育訓練。

根據黃先生用手機拍攝的影片，他當時向超商店長反映，結果雙方爆發口角，黃說「你再講一遍啊」，見店長「你管我罵什麼」的回覆，繼續說「你再罵一遍啊」；店長回，「你管我，我不想講，你在這邊給我大小聲什麼？」

店長說，「你碰到我了！你碰到我了」，聽到黃先生「你再罵啊」的回應，他回「我不爽，你碰我對不對？我（調）監視器看」；黃則回，去調出來看，前一晚的畫面也通通調出來；店長表示，「我要不要調是我的權利，你現在碰我，等下警察來。」

▼黃先生拍下和店長發生口角的畫面。（圖／東森新聞）

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了。（圖／東森新聞）

▼黃先生出面受訪。（圖／東森新聞）

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了。（圖／東森新聞）

黃先生會氣沖沖找店長理論，要求看監視器畫面，全因和大夜班店員發生糾紛。11日凌晨2時多，他控訴，當時準備寄貨，問了店員有沒有寄件袋子，結果連講三遍，店員才冷冷回說「你不會說請嗎」，讓他相當不滿，商品往桌上一扔，質問對方什麼態度。

黃先生說，後來店員亮出甩棍，讓他覺得被恐嚇，氣得報警處理，「（當下我問）你剛拿什麼出來，你拿出來你不要收，他（店員）一開始不敢。我一直強調，你今天不拿出來，我跟你沒完沒了。」他指出，寄了1、2年上千件的貨，「我沒遇到一個店員是這樣的。」

超商店長則受訪回應，黃先生手一比就比得很長，就到櫃台裡面了，「職員是跟我講說，他覺得他（黃先生）要攻擊他」，才把甩棍拿出來，當時雙方都在情緒上。

對此，超商回應，職員拿甩棍求自保，但沒有攻擊及揮舞動作，已以違約處置要求門市懲處，並重新教育訓練。而該名員工也因沒經許可持有甩棍，被依違反《社維法》裁罰。店家也對於黃先生的網路發文控告妨害名譽，如今雙方各說各話，對簿公堂。

▼事發於板橋雙十路一間超商。（圖／東森新聞）

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了。（圖／東森新聞）

▼超商店長出面回應。（圖／東森新聞）

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了。（圖／東森新聞）

ET快訊
色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層
館長公開宣告：三倍券我不會領！　曝光原因反被質疑…20分鐘後
熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆「心機重」2原因開戰…她持對話紀錄酸
快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

五股死亡車禍「90度側翻卡電線桿縫」　情侶1死1重傷家屬認屍哭癱

快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇動機曝

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了

漢堡屬「重口味」不准帶進影廳！情侶檔舌戰員工再和排隊女爆口角

20歲男考不上駕照硬耍帥！ 夜看海景拒檢飆逃3公里自撞釀4傷

高雄爸修腳踏車竟起火「燒毀家」！　1妻3子女一度受困火窟

苗栗男大生騎車摔癱　家屬怒「道路設計爛」告國賠4284萬

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

五股死亡車禍「90度側翻卡電線桿縫」　情侶1死1重傷家屬認屍哭癱

快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇動機曝

板橋超商寄包裹爆衝突！大夜店員「你不會說請嗎」亮甩棍　業者回應了

漢堡屬「重口味」不准帶進影廳！情侶檔舌戰員工再和排隊女爆口角

20歲男考不上駕照硬耍帥！ 夜看海景拒檢飆逃3公里自撞釀4傷

高雄爸修腳踏車竟起火「燒毀家」！　1妻3子女一度受困火窟

苗栗男大生騎車摔癱　家屬怒「道路設計爛」告國賠4284萬

女兒遭誘滾床單！色警一聽懷孕秒神隱「手機FB全封鎖」　媽泣：生了都不來看

女騎士插隊停在提款機前　網看傻：當得來速？多急

大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐

蕾菈練舞室驚覺「恐怖狀況」！　手機錄影連續4次都冒異常畫面…她一看嚇傻

女偶像「擁吻裸身18歲男友」甜蜜照全被爆！　髮色遭網抓包劈腿…半夜回應全傻眼

教士釋出多齊爾　歷史最會轟二壘手4年快速殞落

掛號單放車上硬闖台大兒醫找朋友　白衣男怒嗆保全：不會去查嗎？

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

法鬥弟起床又在假鬼假怪　貓姐姐被吵醒不爽怒K牠

社會熱門新聞

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

染愛滋女移工「足跡曝光」！每周南下找4台男壞壞

高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天後...主嫌落網！

女騎士捲入砂石車底　驚悚畫面曝光

瑪莎拉蒂突開車門　女騎士撞骨折

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

高雄男逼女友性交！前夫衝現場救人

1歲半女童疑受虐　縣府回應了

女大生西門街頭遭噴射！警方要查了

男子登山疑癲癇發作搶救宣告不治

一條龍先生變電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

身分證亂填A123456789　害他信用破產

更多熱門

相關新聞

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

「振興三倍券」第二波預購12日截止，預約人數達1159萬人，7月15日起陸續開放領用（時間表詳見文末）。領用地點包括四大超商7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美聯社、康是美及屈臣氏等，預估開放前3天人潮最多。

月經來便秘or狂拉！營養師激推「超商好物Top2」秒改善

月經來便秘or狂拉！營養師激推「超商好物Top2」秒改善

1000萬人郵局領三倍券？網曝這時段保證沒人

1000萬人郵局領三倍券？網曝這時段保證沒人

超商「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵

超商「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵

萌翻！小7迪士尼新集點15日開跑

萌翻！小7迪士尼新集點15日開跑

關鍵字：

板橋超商

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

股災all in台積電　3個月賺650萬

八點檔天王爆吃軟飯！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

染愛滋女移工「足跡曝光」！每周南下找4台男壞壞

5年來影響生活！她發36歲送養文

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍嚇壞路人

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面