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台南河樂廣場配合「光影之河」活動　調整休園時間

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▲河樂廣場配合7月18、19日舉辦的「光影之河-光之舞影」活動，河樂廣場調整於7月14、15、16及20、21日5天休園進行布、拆展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲河樂廣場配合7月18、19日舉辦的「光影之河-光之舞影」活動，河樂廣場調整於7月14、15、16及20、21日5天休園進行布、拆展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

河樂廣場是台南仲夏消暑絕佳去處，一般假日人潮每天平均約5000人次，市府為配合7月18、19日舉辦的「光影之河-光之舞影」活動，河樂廣場調整於7月14、15、16及20、21日5天休園進行布、拆展。

台南市近50年前曾名噪繁華一時的「中國城」，沒落後現在搖身一變唯美的古羅馬風格設計，成為全台最美的城市潟湖親水公園，炎炎夏日更是親子戲水的最佳勝地。此外，河樂廣場的唯美造型與風情，也絕對是臺南市搭配發展藝文觀光的勝地之一。

▲河樂廣場配合7月18、19日舉辦的「光影之河-光之舞影」活動，河樂廣場調整於7月14、15、16及20、21日5天休園進行布、拆展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府7月18、19日周末假期晚上7時30分至8時10分，將於河樂廣場西側水域舉辦「光影之河-光之舞影」表演活動，將結合現地創作的舞蹈，及藝術家雷射光束作品，運用夜間的光影變化及聲音效果，為河樂廣場創造獨特的視覺意象。

工務局為預期帶來的大量遊客觀眾，更謹慎面對整體環境的安全與服務，提前休園做好應檢修項目。另外，配合池底佈防水電線及架設燈具設備等，需在水池全乾狀態下進行，且表演活動需提早布場與活動後退場整理，除B1西側（金華橋下-環河街）將於7月17 、18、19日進行該區封場，《運河故事館》一併休館外，廣場也將調整活動前後休園五天進行清潔、檢修工作，以維護大眾遊賞的安全。

・清潔、按摩、洗臉、卸妝四種效果

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