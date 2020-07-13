摩鐵床下藏裸屍！12組愛侶「滾屍床」全非正宮　男客自曝留下恐怖後遺症

圖、文／鏡週刊

2009年2月，1名20歲的護專女學生遭人勒斃後藏放在床墊底下，直至6天後才被人發現。女學生的母親告訴警方，案發當天上午9點多，正在吃早餐的女兒接到一通不明電話後便匆匆出門，離家時還不忘跟弟弟說：「早餐不要收，我出門拿個東西，馬上回來。」

不料，女兒遲未返家也聯繫不上，家人擔心她出意外，隔日報警求助，無奈6天後，卻得到女兒遭殺害的消息，讓全家人悲痛不已。

警方調閱汽車旅館的住房紀錄及監視器畫面，查出曾有13對客人入住藏屍的房間，其中只有一對年輕情侶各自騎機車進來休息，其餘都是共乘汽車，由於2輛機車是同進同出，排除涉案，於是針對12輛汽車車主逐一清查，也根據住宿資料對男性客人展開查訪。

時任刑事警察局南部打擊犯罪中心副隊長的鄭志誠說，13對客人中，12對男女根本不知道摩鐵的床下藏有女屍，當警方上門詢問時，男客們個個面露詫異、驚慌之色，細問下才知道，除了對命案感到意外，還有更重要的原因，就是與他們滑進摩鐵的對象都不是正宮。更扯的是，還有人聲稱事後怪怪的，自認「被附體」，留下「倒陽」的後遺症。



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