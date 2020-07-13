情侶摩鐵激戰聞臭味…掀開床墊「驚見腐爛女裸屍」！12組客隔床與屍共眠

【重案追踪】

圖、文／鏡週刊

11年前，高雄發生一起駭人聽聞的汽車旅館裸屍案，20歲的護專女學生遭人殺害、藏屍床底，6天後才被發現，期間有12組客人隔床與屍共眠。新聞曝光後，護專的校車司機投案，自稱是死者的男友，因女生提分手，還動手打了他一巴掌，一時氣憤才失手勒死對方。不過，警方調查發現，屍體上有手套的壓痕，證明凶手犯案時戴著手套，是預謀犯案，戳破他臨時起意的謊言。

2009年2月10日晚間，一對情侶從高雄一間汽車旅館退房，離開前，他們向櫃台反映，房內有一股莫名的臭味，清潔人員打掃時，發現臭味是從床底傳出，於是掀開床板查看，結果驚見下面藏著一具用黑色塑膠袋包裹的女屍，嚇得她奪門而出，趕緊通報主管報警處理。

警方到場後發現女屍已滲出屍水，上半身及下半身分別用2個黑色塑膠袋套住，身上殘留不明體液，死者臉色發黑、難以辨識身分，頸部有明顯勒痕，研判是遭人勒斃，死亡時間已有數日。

時任刑事警察局南部打擊犯罪中心副隊長的鄭志誠表示，為了緝凶，警方隨即成立專案小組，過濾失蹤人口，結果發現2月5日命案現場附近的派出所，曾經受理一起失蹤通報，於是聯繫家屬進行DNA鑑定，這才確認女屍的身分是南部某護專的女學生。



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