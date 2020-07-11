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林鄭月娥：香港年輕一代出問題　主因為教育被「政治化」

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／港府）

▲香港特首林鄭月娥認為香港教育被「政治化」，導致年輕一代出問題。（圖／香港政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥11日表示，香港的年輕一代出了問題，主要不是香港教育的問題，而是教育被「政治化」的問題，「政治問題不解決，更好的教育措施、更多的教育資源，也難以扭轉局面。」

林鄭月娥在香港教育高峰論壇指出，修例風波引起的暴力違法事件，令不少港人深感香港教育的問題，「令人震驚的是在事件中一共有三千多名大、中、小學的學生因為參與違法暴力事件而被捕，佔所有被捕人士百分之四十，而學生中十八歲以下竟然佔了四成半。」

林鄭月娥提到，除了大量學生被捕外，「中大」和「理大」事件也反映香港的大學校園好像變成了「暴力溫床」，中學廣泛有學生組「人鏈」、叫有「港獨」含意的口號等行為，令人極度擔心排拒國家和反對政府的思想已經植根於時下青年人的心中。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／港府）

林鄭月娥表示，香港年輕一代出現的問題，可能主要不是香港教育的問題，而是教育被「政治化」的問題，「換句話說，政治問題不解決，更好的教育措施、更多的教育資源，也難以扭轉局面。」

林鄭月娥指出，教育的政治問題和香港社會整體的政治問題，是分不開的，歸根究柢就是「一國兩制」的建設問題，就是香港有沒有準確理解和貫徹落實「一個國家，兩種制度」、「港人治港」、高度自治，來確保香港的長期繁榮穩定的問題。

林鄭月娥提到，從2012年「國民教育」到2014年「違法佔中」，再到去年「修例風波」，應該清楚看到有反中央、反政府的勢力通過不同途徑滲透校園；社會上，媒體對國家的負面報道，對歷史的錯誤表述，對政府和執法機構的肆意抹黑，都反映在教材、課堂教學、考試題目、學生的課外活動等。

林鄭月娥強調，對上述問題有了深刻體會後，就能明白為甚麼中央必須從國家層面為香港特別行政區維護國家安全立法，為甚麼在這部全國性法律中，有兩條條文是直接跟學校有關，那是第九條明確規定特區政府應當採取必要措施，加強對學校宣傳、指導、監督和管理涉及國家安全的事宜；還有第十條說明應當通過學校開展國家安全教育，提高特區居民的國家安全意識和守法意識。

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