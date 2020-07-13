苗栗男大生騎車摔癱　家屬怒「道路設計爛」告國賠4284萬

▲大學生自摔終身癱瘓，家屬事後提告苗栗縣政府國賠4284萬元。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗聯合大學一名巫姓男學生2014年在聯大路騎車自摔，緊急送醫後被醫生宣告終身癱瘓，家屬事後提告苗栗縣政府國賠4284萬元。法院審理時找到交大運輸所鑑定，結果顯示道路設計與管理均符合規範，而巫男當時車速超速15公里以上，認為巫男超速是肇事主因，駁回國賠請求。

影片可以看見，一輛橘色機車停在路旁，車頭嚴重破碎毀損，一隻鞋子還留在腳踏板，地上還留有大片血跡，幾分鐘後救護車抵達，將受傷的巫男送醫。車禍造成巫男終身癱瘓，家屬質疑道路設計有瑕疵，考量巫男目前在高雄讀大學，行動不便要雇用看護，加上衍伸醫療費用等問題，提告苗栗政府需國賠4284萬。

▲聯大路5年內發生了128起學生車禍事故。（圖／東森新聞）

苗栗地方法院審理案情，請來交大運輸所鑑定車禍，鑑定報告顯示聯大路的道路設計，包含寬度、坡度、曲度、超高度以及鋪面阻力係數，平日設施管理與維護等，均符合法律規範，反而巫男騎車時還超速15公里，認定超速是肇事主因，駁回國賠請求，全案可上訴。

其實聯大路2010年通車後就車禍頻傳，最近5年內就發生了128起學生車禍事故，2019年甚至有2人因為車禍死亡，肇事原因主要都是車速過快、未保持安全車距等，當初還有聯大學生發動聯署，希望政府可以改善聯大路，政府相關單位派人會勘後，決定加裝跳動路面強制減速，期望能減少意外發生。

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