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日常微運動正夯！堅果加乳清蛋白　養成易瘦體質比你想得更簡單

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▲▼萬歲牌,堅果,增肌減脂,乳清蛋白。（圖／記者黃克翔攝）

▲「日常微運動」風潮正夯， 想要增肌減脂，運動前後的飲食攝取是關鍵，萬歲牌沛力堅果添加乳清蛋白，是補充能量的好選擇。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

運動，已經不是hardcore的代名詞，從歐美開始盛行的「日常微運動」，才是現代人培養運動習慣的趨勢，尤其生活壓力大、工作忙碌，經常會讓人覺得沒時間運動，其實只要改變一下觀念，日常生活中隨時都可以「微運動」，像是通勤時多走一站、不搭電梯改走樓梯、坐在辦公椅上偷偷抬腿、週末下午輕鬆地慢跑……，不管輕度重度至少都有動起來，只要認真堅持一段時間，養成良好習慣、打造易瘦體質比你想得更簡單。

▲▼萬歲牌,堅果,增肌減脂,乳清蛋白。（圖／翻攝自PEXELS）

▲培養運動習慣，從通勤時走一站、週末下午輕鬆地慢跑開始。（圖／翻攝自PEXELS）

▲▼萬歲牌堅果。（圖／記者黃克翔攝）

▲將運動融入生活日常，養成易瘦體質比你想得更簡單。（圖／記者黃克翔攝）

近年來盛行的「增肌減脂」概念，也是吹起這股「微運動」風潮的推手之一，你知道嗎？同等重量的脂肪與肌肉，體積原來可以相差三倍以上！為了讓體態更優、更結實，培養運動習慣是必須，「日常微運動」風潮正夯，關鍵就是讓運動融入生活日常，維持固定的運動習慣，再搭配正確的飲食觀念，增肌減脂真的沒有那麼難！但運動前後怎麼吃很關鍵，運動前可以攝取少量碳水化合物，補充運動時所需要的血糖又不會太過負擔，想減脂的話，運動後則更需補充優質蛋白質，像是方便又容易取得的堅果，不會有過多碳水化合物、又有充足熱量，就是許多人運動後補充能量的好選擇。

▲▼萬歲牌,堅果,增肌減脂,乳清蛋白。（圖／翻攝自PEXELS）

蛋白質為肌肉合成的來源之一，可用於肌肉生長並有助於組織修復，而堅果中的優質蛋白質及不飽和脂肪，可以幫助運動後的健康維持、並補充消耗掉的能量，堅果內還含有微量營養素，許多人也會每日固定攝取堅果，研究指出，攝取堅果有助於提升運動表現，並讓身體提高對碳水化合物的使用率，另外，運動後常食用的營養補給「乳清蛋白 Whey Protein」，能幫助補充運動後身體所需的蛋白質，堅果專家萬歲牌首次跨界運動營養品，在堅果與果乾中添加乳清蛋白，是運動後補充能量的好選擇。

▲▼萬歲牌,堅果,增肌減脂,乳清蛋白。（圖／記者黃克翔攝）

▲萬歲牌沛力堅果有種子與果乾兩種口味，輕便的包裝適合隨身攜帶、運動後隨時補充。（圖／記者黃克翔攝）

萬歲牌沛力堅果有種子與果乾兩種口味，種子添加杏仁果、南瓜子、胡桃、腰果、核桃；果乾口味則有杏仁果、榛果、胡桃、蔓越莓乾、葡萄乾，是果乾愛好者的好選擇，以小包裝保持新鮮，也方便隨身攜帶，淡淡乳酸菌風味加上兩種不同口感，其中的植物性蛋白及膳食纖維可增加飽足感、促進腸胃蠕動，適合作為「日常微運動」時每日的飲食攝取，每日一小包，增肌減脂計畫事半功倍。

運動很重要，正確的飲食與微量營養素攝取更是不能忽略，不只家裡要定期補貨，還可以隨身攜帶，隨時來點「微運動」！

▲▼萬歲牌,堅果,增肌減脂,乳清蛋白。（圖／記者黃克翔攝）

萬歲牌沛力堅果袋裝在各大量販店及全聯皆有販售，是一家大小逛街採買的必購清單，立袋式包裝在全家便利商店也能買到，出門在外臨時想補充活力也超方便。

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