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馬雲罕見大舉減持「阿里巴巴股票」　套利超過1800億元

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▲▼馬雲2019年出席達沃斯論壇。（圖／CFP）

▲馬雲大舉減少持股，預估賺進1842億新台幣。圖為2019年出席達沃斯論壇。（圖／CFP）

實習記者陳妙津／綜合報導

電商巨頭阿里巴巴雖然近日股價頻創新高，但創辦人馬雲持股卻連連縮減，據公開資料披露，自阿里巴巴於去年11月港股上市至7月2日為止，馬雲持股累計減少2.3386億股，比例首次降至不足5%，從區間均價及匯率換算，預估套現430億元人民幣（約新台幣1842億）。

據《中國基金報》報導，根據阿里巴巴集團日前公布最新財報顯示，截至7月2日止，馬雲持股比例自去年11月的6%（12.77億股）降至4.8%（10.43億股），在過去7個月內，減持了1.2%，雖然具體減持日期及價格並未被披露，但預估套現達430億元人民幣。

阿里巴巴另一創辦人蔡重信也在同一期間減少持股，據公開財報顯示，他的持股數自4.11億股降至3.47億股，截至7月2日止，持股比例降至1.6%，預估套現金額達120億元人民幣（約新台幣504.4億）。和兩大創辦人減持相對的是，阿里巴巴在港股上市以來，股價接連攀升，上漲達45%。

此外，騰訊創辦人馬化騰、總裁劉熾平、亦紛紛減持自家股票，但騰訊股價仍勢如破竹，未受高管減持影響。據福斯富豪榜顯示，馬化騰仍以604億美元身家穩坐中國首富，而馬雲以489億美元位居第二名。

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