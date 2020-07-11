Yahoo奇摩上架中衛口罩！「搶手夢幻5色」11點開賣　各通路懶人包一次看

▲中衛口罩花色多樣。（圖／中衛提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣的中衛口罩掀起搶購熱潮。Yahoo奇摩購物中心今（11）日會開賣5種顏色的中衛成人口罩，分別是櫻花粉、櫻桃紅、海芋黃、麥飯石灰和酷黑，都是搶手的熱門色。另外，《ETtoday新聞雲》記者也整理出各通路懶人包，讓讀者一目了然。

【美妝、藥妝店】

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●屈臣氏：以網站公告為準

實體店面從6日開始，提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，但數量有限，3款共計5520盒。

另外，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

●康是美：每周五固定釋出

每周五會固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒。

康是美網站則有中衛兒童口罩可選購，每包3入49元，不過顏色僅有天空藍，詳細情況則依網站為準。

●寶雅

販售萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購1盒。

另外，中南部、離島門市10日開賣萊潔冰河藍口罩，特別為炎夏設計的涼感淡藍，被網友暱稱為「ELSA色」。據店員透露此波上架5,000盒，會在中南部門市先行上架開賣，北部則是下周到貨。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

▲Yahoo奇摩購物中心將販售5色口罩。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心網站）

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心：早上11點

上午11點將開賣中衛成人口罩，共有櫻花粉、櫻桃紅、海芋黃、麥飯石灰和酷黑，共5種款式可選，1盒50入，售價300元；此外，也有匠心、摩戴舒的醫療口罩，每人限購1盒。

●蝦皮購物：下午5點

下午5點開賣台灣製醫用口罩，至於詳細款式、價格，依網站公告為準。

●墊腳石

墊腳石購物網上已經有多款醫用口罩，善存成人醫用口罩，一盒50入，售價是399元，顏色雖然有藍、粉色，但是取隨機出貨方式寄送。還有巽風堂、摩戴舒的成人平面醫用口罩，兩家產品一盒皆為50入，售價都是400元，顏色僅有天空藍。

另外，網站也有販售兒童醫用口罩，順易利的部分是50入一盒，售價429元，顏色只有藍色。3M Nexcare兒童醫用平面口罩，一包5入55元，顏色則有藍與粉。販售情況則以網站為主。

【藥局通路】

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。另外還有摩戴舒醫療兒童平面口罩，1盒50入，售價349元。

●大樹藥局

大樹藥局APP上，有推出匠心的口罩，也有萊潔兒童和成人的醫用口罩，每人限購1盒，實際情況以APP顯示為準。

另外，大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。