　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Yahoo奇摩上架中衛口罩！「搶手夢幻5色」11點開賣　各通路懶人包一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼彩色口罩。（圖／中衛提供）

▲中衛口罩花色多樣。（圖／中衛提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣的中衛口罩掀起搶購熱潮。Yahoo奇摩購物中心今（11）日會開賣5種顏色的中衛成人口罩，分別是櫻花粉、櫻桃紅、海芋黃、麥飯石灰和酷黑，都是搶手的熱門色。另外，《ETtoday新聞雲》記者也整理出各通路懶人包，讓讀者一目了然。

【美妝、藥妝店】

請繼續往下閱讀...

●屈臣氏：以網站公告為準
實體店面從6日開始，提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，但數量有限，3款共計5520盒。

另外，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

●康是美：每周五固定釋出
每周五會固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒。

康是美網站則有中衛兒童口罩可選購，每包3入49元，不過顏色僅有天空藍，詳細情況則依網站為準。

●寶雅
販售萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購1盒。

另外，中南部、離島門市10日開賣萊潔冰河藍口罩，特別為炎夏設計的涼感淡藍，被網友暱稱為「ELSA色」。據店員透露此波上架5,000盒，會在中南部門市先行上架開賣，北部則是下周到貨。

●小三美日
販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

▲▼ 。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心網站）

▲Yahoo奇摩購物中心將販售5色口罩。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心網站）

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心：早上11點

上午11點將開賣中衛成人口罩，共有櫻花粉、櫻桃紅、海芋黃、麥飯石灰和酷黑，共5種款式可選，1盒50入，售價300元；此外，也有匠心、摩戴舒的醫療口罩，每人限購1盒。

●蝦皮購物：下午5點
下午5點開賣台灣製醫用口罩，至於詳細款式、價格，依網站公告為準。

●墊腳石
墊腳石購物網上已經有多款醫用口罩，善存成人醫用口罩，一盒50入，售價是399元，顏色雖然有藍、粉色，但是取隨機出貨方式寄送。還有巽風堂、摩戴舒的成人平面醫用口罩，兩家產品一盒皆為50入，售價都是400元，顏色僅有天空藍。

另外，網站也有販售兒童醫用口罩，順易利的部分是50入一盒，售價429元，顏色只有藍色。3M Nexcare兒童醫用平面口罩，一包5入55元，顏色則有藍與粉。販售情況則以網站為主。

【藥局通路】

●丁丁藥局
網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。另外還有摩戴舒醫療兒童平面口罩，1盒50入，售價349元。

●大樹藥局
大樹藥局APP上，有推出匠心的口罩，也有萊潔兒童和成人的醫用口罩，每人限購1盒，實際情況以APP顯示為準。

另外，大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。

ET快訊
超亮彗星7月都能肉眼直接看！天文館揭觀看時辰、方位
他點出博恩收費3問題！僅宋楚瑜沒付錢　賺到流量卻傷害台灣
海中央驚見一條狗！受困外傘頂洲1年多　獲救時狀況超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

林佳龍稱匝道路牌不能改直書！立委批「迴避問題」：交通部可馬上修法

復興航空墜基隆河「5年空難」解密　機長關鍵錯誤指令曝光！鑑識員瞬間心涼

Yahoo奇摩上架中衛口罩！「搶手夢幻5色」11點開賣　各通路懶人包一次看

週末熱炸12縣市高溫警訊　大台北、花東恐飆38度

「自強號出軌」今凌晨搶通！2萬餘人受影響　原因查一晚還沒出爐

鶯歌－八德匝道路牌修正挨轟！網酸「不夠直覺」⋯林佳龍：依法規更改

中華郵政第三季郵票發行計畫　台灣「防疫郵票」必收

禁用一次用塑膠吸管滿1年成效出爐　「外送平台+網購」將列限塑對象　

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

林佳龍稱匝道路牌不能改直書！立委批「迴避問題」：交通部可馬上修法

復興航空墜基隆河「5年空難」解密　機長關鍵錯誤指令曝光！鑑識員瞬間心涼

Yahoo奇摩上架中衛口罩！「搶手夢幻5色」11點開賣　各通路懶人包一次看

週末熱炸12縣市高溫警訊　大台北、花東恐飆38度

「自強號出軌」今凌晨搶通！2萬餘人受影響　原因查一晚還沒出爐

鶯歌－八德匝道路牌修正挨轟！網酸「不夠直覺」⋯林佳龍：依法規更改

中華郵政第三季郵票發行計畫　台灣「防疫郵票」必收

禁用一次用塑膠吸管滿1年成效出爐　「外送平台+網購」將列限塑對象　

BMW大7還能更豪華！全新層峰旗艦版418萬元搶攻老闆芳心

熬過疫情…唐美雲剃髮扮法海渡眾生　歌仔戲半年0收入靠紓困

沒人碰！門口信封長腳「轉圈圈移位」　他逮小偷超驚訝

長江中下游發布「洪水紅色警戒」　湖北第三大湖「水位創歷史新高」

談好80萬買二手賓士「只付30萬」　車行老闆「協商變輸贏」…全武行畫面曝

蔡英文、韓國瑜付錢上《博恩夜夜秀》　呱吉：「未揭露利益」是道德瑕疵

森林中野餐超仙！新竹山腳下「窯烤披薩」還能走進雲霧步道

撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒　判賠電視台1300萬

台南市成立「路樹倒伏處理平台」　SOP 解決倒樹危機

戴口罩打球不礙事！　道奇重砲最害怕是「口臭」

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

生活熱門新聞

三倍券官網出包　唐鳳親回PTT救援

3歲娃罵客人「X！」　鐵人嬤嚇收攤

史上最晚7月颱？氣象局曝颱風發展關鍵時間

台中4同事集資1200！爽中30億

E-mail「回覆所有人」慘遭解聘！

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」

她罹癌「拿掉子宮」遭婆婆辱：不是女人

26歲被酒駕撞壞人生　她想買意外險連送件都被卡

同事酸「年薪幾十萬才吃」　她傻：吃爭鮮錯了嗎

北一女學渣曝3讀書祕訣 半年考上台大

一條龍阿伯嫌麻煩　不改身份證字號了

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

更多熱門

相關新聞

川普首次承諾：接下來的行程會戴口罩

川普首次承諾：接下來的行程會戴口罩

美國新冠肺炎（COVID-19）的新增病例數，始終居高不下，但是美國總統川普卻經常不在公開行程中配戴口罩，甚至多此與衛生官員唱反調，公開宣稱不用戴口罩。不過川普繼日前受訪改口表示支持戴口罩之後，又再度於媒體訪問中表示，接下來的行程會戴口罩。

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5,000盒

屈臣氏今開賣中衛口罩「官網無限轉圈圈」

屈臣氏今開賣中衛口罩「官網無限轉圈圈」

屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒

屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒

中衛口罩又秒空　網曝：實體店面更好搶

中衛口罩又秒空　網曝：實體店面更好搶

關鍵字：

口罩中衛通路懶人包

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

身分證亂填A123456789　害他信用破產

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

科技海綿「其實超毒」！驚人成分曝...致癌風險高

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面