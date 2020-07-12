被控殺童「遭押27年」無法認罪！他曝警痛毆　「放狗咬」逼的

圖文／鏡週刊

27年前大陸江西省發生一起殺童案，嫌犯張玉環自始至終堅不認罪，並甚至在法庭上公開揭露，公安人員在辦案過程中對他「拳打腳踢」、「木棍擊打」、「牽狼狗咬他」等，致使他被迫做出對自己的不利供述，他最後表示，是逼供害了他一生，讓他家破人亡。

這件大陸著名的刑案發生於1993年10月，江西省張家村2名失蹤男童被發現浮屍水庫。2天後，同村的張玉環被警方鎖定為嫌疑人。經過兩次審判，南昌市中院於2001年11月判決認定張玉環犯故意殺人罪，判處死緩，後江西省高院裁定維持原判。

張玉環在入獄後不斷喊冤，並稱遭到刑訊逼供。在接下來的公開審理過程中，表示自己之所以會這樣說，是因為公安人員在辦案過程中，採用拳打腳踢、木棍擊打、牽來狼狗咬等方式對他刑求。

他也特別在法庭調查階段，指著自己的手背及左大腿處，表示至今仍有被狼狗咬傷的傷痕。對於原本的供述證據，張玉環表示，「那些供述都是假的，編造出來的，我完全不予認可。」張玉環還提到，服刑期間別人叫他「花生米」（花生米與子彈類似，暗示他將遭判處死刑），張玉環最後不斷強調，是刑訊逼供害了他一生，導致其妻離子散，家破人亡。

2017年8月，張玉環向江西省高院遞交刑事申訴書請求再審，依法改判其無罪。2018年6月，江西省高院決定對該案立案複查。2019年3月時，張玉環案代理律師接到江西省高院通知，決定對張玉環故意殺人案再審，近日再度開庭審理，代理律師表示，根據他研究整個案情之後發現，整件案情疑點重重，不但沒有張玉環殺人的直接證據，且當年被公安搜走的證物也已經不見了。截至目前為止，張玉環已被羈押長達26年8個月。



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