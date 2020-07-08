偷台灣技術專利想跳槽大陸沒那麼容易　法務部到竹科與業者座談「營業秘密」

記者羅志華／台北報導

過去曾傳出有台積電離職員工，企圖竊取公司機密跳槽對岸公司的事件，為進一步提升保障、確保國家競爭力，除《營業秘密法》於2019年底通過修正外，法務部也將於7月10日起，陸續至竹科、中科、南科與業者交流，討論如何建立營業秘密保護機制；法務部長蔡清祥表示，檢察官將與業者商討在案件中需要配合的地方，及詢問他們需要政府甚麼幫忙，完成雙向溝通。

▲法務部檢察司檢察官黃致中指出，近年傳出幾起營業秘密竊案，法務部將加強產、官合作及溝通。（圖／記者羅志華攝）

法務部檢察司檢察官黃致中簡報指出，竊取營業秘密的案件不斷傳出，除曾有台積電員工想跳槽大陸，企圖竊取28奈米製程的資料一起帶過去遭逮外，穩懋員工涉嫌在機台前手抄數據，企圖竊取製成參數一案，目前正在審理中，最誇張的是，大陸華為想偷T-Mobile機器人技術，除拍照、繪圖外，更直接將機械手臂拆下，華為於民事部分已敗訴。

法務部除派檢察官至美國FBI交流案件偵辦方法外，也將不時舉辦研習、向國內研發單位學習營業秘密相關細節，並舉辦座談會，邀請業者及辦案人員共同交流，以提升對營業秘密的保護，及了解在案件中的處置作為，期待能「預防勝於治療」。

▲法務部蔡清祥表示，本周5的座談會，辦案人員將直接與業者交流，商討如何共同守護營業秘密。（圖／記者羅志華攝）

法務部長蔡清祥表示，本周5（10日）將在竹科，舉辦有關營業秘密的大型座談會，屆時辦案人員將與業者直接交流，本次座談會因應《營業秘密法》修正，檢察官在案件中將扮演更重要的角色，藉此機會向業者說明。

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