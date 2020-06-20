她10年前負氣離家！一場車禍昏迷　意外讓「母女兩人重逢」

▲桃園市賴姓婦人日前外出騎車時突然摔車昏迷，員警查出其身分後通知媽媽到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓女子日前騎車外出時，突然在路當中摔車昏迷，員警透過人臉辨識系統找到其媽媽到醫院認領，媽媽非常激動趕來，員警詢問後才知道，賴女已與家人失聯10年，非常感激員警讓她找回女兒；賴女後來清醒後透露，10年前因離婚心情不佳才離家出走，一場意外卻讓母女在醫院重逢。

楊梅警分局交通分隊警員劉彥君，日前在楊梅區中興路處理一起交通事故，發現44歲賴姓婦人疑因身體不適倒地不起，經送醫治療後仍昏迷不醒，員警透過人臉辨識系統查出身分後聯繫賴女母親到醫院急診室確認，賴母立即趕到醫院後確認賴女就是她失散10年的女兒，心情激動不已。

▲桃園市賴姓婦人日前摔車昏迷在醫院救治，員警查出其身分後通知家人到場，意外發現賴女與家人失聯長達10年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴母說，10年前女兒與先生離婚後離家出走，這10年從未與家人聯絡，她到處尋找都找不到女兒，這次卻因一場交通意外讓她尋回失散的女兒，非常感謝員警協助。

賴女經過醫院治療調養後恢復清醒與意識，感覺自己對不起家人，賴母與家人則對員警細心幫忙讓一家人能團聚，也露出開心的微笑。

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