不想再當「吃電怪獸」！Chrome 86新功能將可為筆電延長28%續航力

▲Chrome瀏覽器一直為人詬病的，就是會佔用系統資源並成為筆電的「吃電怪獸」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

Chrome瀏覽器一直為人詬病的，就是會佔用系統資源並成為筆電的「吃電怪獸」，雖然Google多年來一直致力於改善相關問題，結果卻使用乏善可陳。不過最新消息指出，一項正在開發的新功能將大大改善Chrome的耗電問題，預計可為筆電的電池續航力延長28%。

《WindowsClub》近日取得Google技術文件，當中詳細地介紹了一項開發裝的新功能。自Chrome 86開始，Google將調整JavaScript計時器設定，將限制後台頁面上的JavaScript計時器喚醒，喚醒次數將與蘋果的Safari瀏覽器相同，為每分鐘一次。

這一項看似微小的調整將對Chrome瀏覽器消耗筆電電量有著很大的影響。經《WindowsClub》釋出的圖表，使用Safari瀏覽器，筆電的續航時間約為6.4小時；同一台設備若使用Chrome瀏覽器，則續航時間將大減至6.4小時，不過在啟用限制JavaScript喚醒的這項新功能後，則可延長至8.2小時，整整多了近2小時的續航時間，約28%。

▼啟用限制JavaScript喚醒的這項新功能後，筆電續航時間可延長至8.2小時。（圖／取自WindowsClub）

經進一步測試，若使用Chrome瀏覽器在前台全螢幕播放YouTube影片，並於後台開起36個網頁的情況下，則筆電續行時間為4.7小時，限定JavaScript 計時器後可延長至5.3小時，增加了近13%。

▼限定JavaScript 計時器後，續航力可增加近13%。（圖／取自WindowsClub）

上述實驗的數據尚無法證實，但若確實如此，對於筆電上的Chrome來說則是一項重大里程碑。目前，Microsoft Edge及Safari等瀏覽器都有針對筆電電設有節電設置，若Chrome也能有類似功能，預計將可造福大批用戶。

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