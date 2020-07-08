　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 0

▲三峽大壩潰堤一直是大陸網友關注的問題。（圖／翻攝自觀察者，下同）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸南方自6月起經歷五輪強降雨，造成26個省區市遭受洪澇災害，半個大陸泡在水中，讓「三峽大壩潰堤」的話題再度引起外界關注，近日有大陸網友在微博上傳一張衛星空拍圖，驚呼表示「三峽大壩歪了！」引起不少民眾恐慌。對此，大陸註冊測繪師張寒軒表示，衛星空照裡三峽大壩之所以呈現歪斜的狀態，是因為「Google沒有準確的高程數據，做微分糾正時，把影像拽偏了！」

根據陸媒《觀察網》報導，大陸上半年洪災據官方統計，已導致26省市共1770.7萬人受災，271人死亡，而三峽大壩的洩洪量更增至5.5萬立方公尺／秒，相當於每天往下游傾注了302個西湖的水量，長江水位因此暴漲。對此狀況，有大陸網友在微博PO出一張衛星空拍圖，附文還驚呼「三峽大壩又歪了」。

▲▼ 0

對此，大陸註冊測繪師張寒軒說話了。他表示，每到夏季，關於三峽大壩的謠言總會隨著強降雨一起到來，不是歪了變形了，就是決堤在即。今年，概莫能外。

張寒軒指出，三峽大壩之所以在衛星空照圖呈現歪斜的狀態，是因為google地圖顯示的三峽片區的地形，經常出現不準確的地方，因為「座標被處理過」，並非直接拍攝，再加上沒有準確的高程數據情況下，然而進行系列微分糾正時，因此一定會出現少許的誤差。所以三峽衛星影像「歪了」的原因，就是因為Google沒有準確的高程數據，做微分糾正時，把影像拽偏了！

▼大陸長江2020年第1號洪水通過三峽水庫，削峰率達3成。（圖／翻攝央視）

▲大陸長江2020年第1號洪水通過三峽水庫，削峰率達3成。（圖／翻攝央視）

ET快訊
用餐限90分鐘她吃4小時　大媽狂點還吃霸王餐！
雲林女冰屍悲慘身世曝！單親媽夜市擺彈珠台養家　逆子弒母女兒旁
苗栗男亂丟菸蒂遭拍片檢舉　正宮驚見「她」入鏡...崩潰抓狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

高中妹留大愛「身體全捐了」　遺囑惹哭網友…媽顫抖按下手印含淚送別

批美退WHO「毀約」　趙立堅：世衛在應對全球疫情上不可或缺

失蹤男「火化2個月」突返家！　家人驚呆傻了…「下葬的是哪位？」

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

高中妹留大愛「身體全捐了」　遺囑惹哭網友…媽顫抖按下手印含淚送別

批美退WHO「毀約」　趙立堅：世衛在應對全球疫情上不可或缺

失蹤男「火化2個月」突返家！　家人驚呆傻了…「下葬的是哪位？」

反制美「西藏旅行對等法」　陸再出手限制美國人簽證

駐港國安公署「責任重大」　陸港澳辦：全力支持配合履行職責

中國新設「政治安全」專項組　打擊滲透顛覆、民族分裂

《願榮光歸香港》校園內禁唱！　香港教育局長：奏或播都不行

暴雨狂炸！湖北凌晨山崩「5戶9人被活埋」　她心碎喊：我兒子在裡面

批亂港分子抹黑大陸法制　駱惠寧：香港已告別「國安不設防」

苦雨下降　熊本八旬夫將救援繩留給妻，自己被洪水沖走

4脫序遊客跨武嶺護欄！忽視警示牌爽拍美照　新人也「用生命」來取景

LISA剪了超夯「鎖骨短髮」！搭配4款輕盈捲度　修飾出顯嫩小臉

中職／統一獅得分效率不夠好　劉育辰只打70分

老甜媽養的鮮蚵！神手變出「超實在蚵仔煎」還手繪食譜　網一知真相求開課

死於毒品比新冠肺炎更多！紙風車反毒工程發願2年半完成　潘文忠力挺

不斷更新／朱育賢四上適時敲安　樂天5局5比3兄弟

賴清德參訪桃園研華物聯網園區　允諾協助推動「先進智慧醫療特區」

新竹市動物園「兩隻老虎」要過生日　「冰肉大蛋糕」伺候！

花蓮8日中午出現「日暈」奇景！　大大光圈圍著太陽非常奇特

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

湖北水庫變形　2.9萬人緊急撤離

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

貴州公車衝入水庫「21人死亡」！網看畫面傻：故意的

貴州滿座公車自殺式衝進水庫！最後路線疑點超多

無辜少女被「跳樓男」砸死！

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身

美女主播年賺2000萬！私下慘到：偷偷寫下遺書

內蒙古1人染鼠疫　有機率人傳人

港國可要台組織提供資料　不從罰款

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

房仲偷車理由：想看破案速度有多快

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

更多熱門

相關新聞

Chrome 86新功能將可為筆電延長28%續航力

Chrome 86新功能將可為筆電延長28%續航力

Chrome瀏覽器一直為人詬病的，就是會佔用系統資源並成為筆電的「吃電怪獸」，雖然Google多年來一直致力於改善相關問題，結果卻使用乏善可陳。不過最新消息指出，一項正在開發的新功能將大大改善Chrome的耗電問題，預計可為筆電的電池續航力延長28%。

Gmail終於開放iPad多任務處理功能！　G Suite和Google帳戶皆可使用

Gmail終於開放iPad多任務處理功能！　G Suite和Google帳戶皆可使用

臉書、Google：暫不配合《港區國安法》供個資

臉書、Google：暫不配合《港區國安法》供個資

自然事件頻發　陸上半年4960萬人受災

自然事件頻發　陸上半年4960萬人受災

洪水沖毀張家界小學　官方說話了

洪水沖毀張家界小學　官方說話了

關鍵字：

三峽大壩張寒軒google三峽大壩歪了

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

即／美國正式退出世界衛生組織

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面