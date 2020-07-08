三峽大壩又歪了？　大陸專家揭「關鍵真相」：要怪Google

▲三峽大壩潰堤一直是大陸網友關注的問題。（圖／翻攝自觀察者，下同）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸南方自6月起經歷五輪強降雨，造成26個省區市遭受洪澇災害，半個大陸泡在水中，讓「三峽大壩潰堤」的話題再度引起外界關注，近日有大陸網友在微博上傳一張衛星空拍圖，驚呼表示「三峽大壩歪了！」引起不少民眾恐慌。對此，大陸註冊測繪師張寒軒表示，衛星空照裡三峽大壩之所以呈現歪斜的狀態，是因為「Google沒有準確的高程數據，做微分糾正時，把影像拽偏了！」

根據陸媒《觀察網》報導，大陸上半年洪災據官方統計，已導致26省市共1770.7萬人受災，271人死亡，而三峽大壩的洩洪量更增至5.5萬立方公尺／秒，相當於每天往下游傾注了302個西湖的水量，長江水位因此暴漲。對此狀況，有大陸網友在微博PO出一張衛星空拍圖，附文還驚呼「三峽大壩又歪了」。

對此，大陸註冊測繪師張寒軒說話了。他表示，每到夏季，關於三峽大壩的謠言總會隨著強降雨一起到來，不是歪了變形了，就是決堤在即。今年，概莫能外。

張寒軒指出，三峽大壩之所以在衛星空照圖呈現歪斜的狀態，是因為google地圖顯示的三峽片區的地形，經常出現不準確的地方，因為「座標被處理過」，並非直接拍攝，再加上沒有準確的高程數據情況下，然而進行系列微分糾正時，因此一定會出現少許的誤差。所以三峽衛星影像「歪了」的原因，就是因為Google沒有準確的高程數據，做微分糾正時，把影像拽偏了！

▼大陸長江2020年第1號洪水通過三峽水庫，削峰率達3成。（圖／翻攝央視）

