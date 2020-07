Pixel 5 XL渲染圖曝光！拋棄瀏海設計...3.5mm音源孔強勢回歸

▲Android 11試用版發表。(圖/記者洪聖壹攝)

記者楊庭蒝/綜合報導

手機保護殼大廠Pigtou和爆料人士 David Kowalski6日才在Twitter上流出尚未問世的Pixel 5渲染圖,隔(7)日又再次貼出Google Pixel 5 XL的外型渲染圖,從圖片中可以得知,Pixel 5 XL,採用的是「挖孔屏」而非瀏海設計,機身背部保有實體指紋辨識,並在機身上方留有3.5mm音源孔,螢幕尺寸大小推測落在6.12吋。

Pigtou和David Kowalski聯合指出,Google Pixel 5 XL的長度為153.8mm,寬度為74mm,厚度為8.5mm,從渲染圖推測,手機的背面和側面為同一種材質,有可能是採用塑料材質。

在硬體規格方面,Pigtou和David Kowalski推測,Pixel 5 XL的處理器將使用高通驍龍865,螢幕解析度達到QHD(1440P),是否支援高刷新率尚未明瞭,而電池容量則接近4000mAh。

