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Pixel 5 XL渲染圖曝光！拋棄瀏海設計...3.5mm音源孔強勢回歸

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▲Android 11試用版發表。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Android 11試用版發表。（圖／記者洪聖壹攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

手機保護殼大廠Pigtou和爆料人士 David Kowalski6日才在Twitter上流出尚未問世的Pixel 5渲染圖，隔（7）日又再次貼出Google Pixel 5 XL的外型渲染圖，從圖片中可以得知，Pixel 5 XL，採用的是「挖孔屏」而非瀏海設計，機身背部保有實體指紋辨識，並在機身上方留有3.5mm音源孔，螢幕尺寸大小推測落在6.12吋。

Pigtou和David Kowalski聯合指出，Google Pixel 5 XL的長度為153.8mm，寬度為74mm，厚度為8.5mm，從渲染圖推測，手機的背面和側面為同一種材質，有可能是採用塑料材質。

在硬體規格方面，Pigtou和David Kowalski推測，Pixel 5 XL的處理器將使用高通驍龍865，螢幕解析度達到QHD（1440P），是否支援高刷新率尚未明瞭，而電池容量則接近4000mAh。

觀察現代手機的命名取向，型號名稱後墜XL，多數代表的是該手機為系列產品中尺寸較大的，但Google Pixel 5 XL相比於其他手機大廠的旗艦手機，尺吋方面就小了許多。以三星上半年旗艦Galaxy S20系列為例，Galaxy S20 Plus的螢幕大小來到6.7吋，就連Galaxy S20也有6.2吋。

Pixel系列手機身為Google的「親兒子」，出廠總能搭載最新的Android作業系統，先前在Pixel 5的渲染照中，Pigtou和David Kowalski就曾指出，Pixel 5將會搭載最新的Android 11作業系統，而Pixel 5 XL 沒意外也能搶先搭載Android 11作業系統。

以往Pixel系列手機都會在每年8月至10月之間的大型發表會亮相，今年受到新冠肺炎影響，外界推測有可能延至9月甚至是10月才發表。

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