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新北隨機殺人！他要接女兒下課…路上遭陌生男子「持刀插進胸口」大量噴血

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▲▼地方爸爸無辜遭刺。（圖／翻攝自臉書我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

▲地方爸爸無辜遭刺。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名地方爸爸8日晚間6點多要接孩子下課，在中正路的人行道與一名男子肢體擦撞，豈料對方竟大罵髒話並拿出瑞士刀朝地方爸爸胸口靠近心臟的位置刺下去，還拔出來要補第二刀，一旁路人看到大喊「殺人啊！」男子才匆匆離去，留下滿身是血的傷者，事後警方獲報將男子逮捕，全案依法偵辦。

據了解，43歲孫姓男子案發當時正要接女兒下課，走在中正路298號的人行道上，突然看到一名陌生男子（歐姓）走向他並撞上來，孫男嚇了一跳但不以為意，豈料歐男突然失控怒嗆3字經，雙方因此發生口角。

▲▼藍衣服是歐嫌，土黃色是孫男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲身穿藍衣服的歐男持刀攻擊孫男（圖右），路人疾呼「殺人了！」歐男才匆匆離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

但吵了沒幾句，歐男突然拿出預藏的瑞士刀，朝孫男的左胸刺了進去再拔出來！孫男胸口湧出大量鮮血，但歐男不罷休，竟還想補第2刀，路人見狀大喊「殺人了！」歐男才匆匆離開。

受傷的孫男趕緊加壓傷口並放慢呼吸，自行開車到醫院就治，後來一下車就倒在急診室門口，經過緊急救治縫合才保住了性命。孫男說，「急救完聽到醫生告訴我，你的運氣很好，如果刀子再深插0.5公分，就要傷及心臟，算是不幸中的大幸。」

孫男事發PO文提到，「到現在還是心有餘悸，從來沒有想過隨機殺人事件會發生在自己身上，而且是在我長大喜愛的家鄉，真的要告訴新店的各位好友，走在路上真的要小心」；警方獲報後循線找到歐男的家，歐男坦承犯行乖乖就範，全案依殺人未遂罪函送偵辦。

▼男子在社團po文描述事發經過。

新店一名父親遭刺。（圖／翻攝自臉書）

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