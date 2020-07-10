全球最古老新種「海豚科頭骨化石」　可追溯至1130萬年前

▲海豚科包括現代的虎鯨和斑海豚。（圖／取自免費圖庫維基百科）



實習記者劉雪兒／綜合報導

日本群馬縣自然史博物館收藏海豚科頭骨化石，經過研究後發現可追溯至1130萬年前，可以說是世界上最古老的海豚遺骸，同時是新發現的品種，有助於人們對海豚家族進化史的了解。

根據日媒《東京新聞》報導，這化石是20多年前由中島肇（Hajime Nakajima）發掘的，並捐贈給博物館，而名譽主任長谷川義一和生物研究部主任木村俊幸進行了詳細的調查，發現這是一種基於頭部骨骼特徵的新物種，復原後身長2米，無法列入常規的種類中，屬於新品種，這也助於人們對於海豚家族進化史的了解。

根據博物館的資料顯示，之前發現最古老海豚科化石可追溯至200萬年前，是在北海道新十津川町發掘的，而這次化石擁有1130萬年前的歷史，可以說是世界上最古老的海豚遺骸。據悉，館方將於11日展出化石，而研究論文也於7日刊登於美國古脊椎動物學會的學術刊物。