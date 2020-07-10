衛生局女墜亡滿天疑雲！閨蜜發聲了…痛曝對話：她曾透露「執行長2度動粗」

▲衛生局女員工墜樓亡，廖姓執行長正宮透過友人發聲，林女閨蜜則曝林女生前對話，指稱廖男曾2度動粗。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名衛生局林姓女員工日前墜樓身亡！死前她在臉書留下千字文指控，遭一間居家長照機構廖姓執行長暴力性侵。事件曝光後，廖男遭解職，夫妻倆面對媒體堅稱並無性侵，僅有婚外情，反指控林女男女關係複雜，這讓死者閨蜜看不下去，決定出面替林女發聲，指稱林女2018年5月時就曾哭訴廖男對她2度甩巴掌，還叫林女拿刀捅自己，讓林女感到相當害怕。

林女墜樓身亡後，引發外界關注！遭控暴力性侵、欺騙的廖姓執行長隨後遭到長照機構解職，在地檢署外面對媒體詢問時，僅強調「我沒有性侵她」便快步離去；廖妻則是透過友人向《ETtoday新聞雲》透露，早發現丈夫與林女的不倫戀，曾暗地委託徵信社跟監，意外發現林女疑似腳踏兩條船，對象是林女在衛生局的長官林男，林男還曾假扮徵信社約她談判嗆聲。

廖妻透過友人的這段話，讓林女閨蜜見了相當氣憤，決定替林女說話，閨密指出，林女2018年曾傳訊給她，他（執行長）甩我兩次了，動粗，推+甩」，並透露是「主任」，而這名主任指的就是廖男，對話也因如今發生的事件曝了光！林女另名友人則怒稱，執行長夫妻的行為就是在模糊焦點。

▲ 林女閨蜜曝光2人2018年間的對話，林女曾提及「主任」2度對她施暴 。（圖／突發中心翻攝）

林女與閨蜜的對話如下

林女：他甩我兩次了，動粗，推+甩

閨蜜：妳爸？

林女：主任

閨蜜：妳需要幫忙嗎

林女：保護令嗎

閨蜜：我找天去台北陪妳講清楚

林女：電視上不是騙人的，打完再道歉的男人很多

閨蜜：沒嗑爆不准原諒他，噁心，太噁心了

林女：吃這套的女人也很多

閨蜜：妳不准

林女：那天他拿刀叫我捅他，我也差點就上社會新聞

閨蜜：我真的快看不懂了

針對林女閨蜜所曝光的對話，廖妻回應，2018年林女已在該物理治療所任職，但當時廖男的職稱為「執行長」，平時所內同仁及林女也不會以「主任」稱呼他，否認「主任」為廖男，廖妻認為，施暴者應另有其人。

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