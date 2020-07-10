約砲LIVE播送！孕婦鹹濕調情：牙癢，想咬…已婚教授下班就開「啪」交纏3女

▲中山大學已婚教授出軌孕婦。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中山大學一名已婚王姓教授近日進行視訊授課，課堂休息10分鐘時，忘記將直播關閉，竟直接讓學生看到了精彩刺激內容。先是備註為「南沙地產8號」的女生說，「牙癢，想咬人。」王教授回覆，「你還懷著孕，不能做吧。」隨後，他立馬轉頭約備註為「南沙地產10號」的女生下班開趴，「先去吃飯，再找個酒店做。」

綜合陸媒報導，中山大學海洋科學學院王曉瑋教授在直播上網課休息時間中，因未關閉直播，微信聊天對話框的內容被學生看到。

根據網路流傳的聊天記錄圖片顯示，一名備註為「南沙地產8」的女生先是傳訊息說，「牙癢，想咬人」，但遭王教授以「今天比較忙」拒絕。他隨後回覆，「你肚子應該開始大了吧，還能做愛嗎？怕壓壞你，」言語之間透露了「南沙地產8」應該是一名孕婦。

沒想到接下來，中山大學的一名林姓女子在微信上約王教授去廣州塔吃飯，王教授這次很爽快就回覆「甚麼時候都可以」，但很快又跟另一名備註為「南沙地產10號」的女子安排時間去摩鐵。

▲鹹濕對話LIVE播送。（圖／翻攝自微博）

王教授對「南沙地產10號」說，「我12點下班，可能開車過去會稍微晚一點點，」接著又稱，「要不我們在珠影那裡先吃飯，找個酒店做愛，然後……。」

學生事後透露，當時有同學以假藉提問來「提醒」老師，但對方並沒有回應，後來才有人直接告知，「老師，我們能看到你微信對話。」

王曉瑋過去曾在香港城市大學做研究助理，2010年獲得中山大學博士學位，同年進入中山大學生命科學學院，從事博士後研究工作，並在2年後正式進入中山大學海洋學院工作，目前為中山大學海洋學院副教授，同時也是碩士生導師。據悉，他已婚，曾在課堂上說自己很愛老婆。

▲中山大學教授約砲3女。（圖／翻攝自微博）

聊天記錄一經公開，引起熱議，中山大學校方隨即發出聲明稱，「經調查核實，王曉瑋於7月6日上午線上授課期間，作出不當行為並已構成重大教學事故，嚴重違反教學紀律。7月7日上午，校長辦公會研究決定，根據有關規定，給予王曉瑋調離教學崗位的處罰。學校調查小組繼續調查其違反師德師風等其它問題，並根據調查結果依法依規進行後續處置。學校對違反教學紀律和師德師風的行為，始終堅持零容忍，一經查實，絕不姑息。」

中山大學校方7日再次發公告，「7月9日，校長辦公會決定對王曉瑋予以解聘。」

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