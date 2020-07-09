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陰廟不陰　中山大學師生創桌遊RPG顛覆印象

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▲▼ 中山大學中國文學系副教授羅景文(最後一排左四)帶領學生田野調查「陰廟」並進行創新轉化。 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學中國文學系副教授羅景文帶領學生田野調查「陰廟」並進行創新轉化。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學中國文學系副教授羅景文開設「閩南民間文學與文化采風」課程，帶領學生運用數位工具和地理資訊系統，實地走訪大高雄地區陰廟，經田野調查後，設計出桌遊、圖文式角色扮演遊戲等，以嶄新創意傳遞「陰廟不陰！祂們是先民、是護佑當地居民的重要存在」的意涵。

「陰廟看似是城市裡的陰聲暗影，實際上卻是在地歷史的重要環節！」羅景文表示，陰廟是收埋無主枯骨、祭祀孤魂之處，過去因人們對死亡有恐懼，連帶對陰廟內奉祀的孤魂骨骸產生莫名恐懼，甚至是鬼怪故事的來源之一。實際上，祂們是本土的台灣神，即使是外來的外國神，例如，日本人、荷蘭人，祂們也曾在這塊土地生活、葬於這塊土地，可以說是台灣的「先民」，「了解祂們，也就了解我們的過去」。

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▲▼ 中山大學中國文學系副教授羅景文(最後一排左四)帶領學生田野調查「陰廟」並進行創新轉化。 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學生將田調結果製成「圖文式角色扮演遊戲」，於IG上推廣，向外界傳遞陰廟不「陰」的意涵。（圖／中山大學提供）

中山大學指出，該課程即選擇過去少人嘗試、少人關注、少人記錄的「陰廟」主題。羅景文繪製「高雄市陰廟地圖」，從高雄市目前所知約320間陰廟中，依地理上的便利性，選出190間大高雄平原、丘陵一帶的陰廟，讓修課的29名大學生，每3到4人一組，各自開展田調主題，包括，水流（公）媽、外國神、男女合葬、外國神、因戰爭死亡的將士等。

中山大學題到，田調前，為讓學生「心安」，羅景文帶學生到中山大學附近的「代天宮」拜拜，並仔細說明廟宇採訪須知和禁忌，讓學生做好萬全準備，帶著虔敬的心，「膽大心細」地走完田調之旅。學生在調查之後，各自發揮創意，製成桌遊、有聲書、攝影集、漫畫等，近日在西子灣靈興殿十八王公廟發表「高雄廟宇信仰采風·創生記」成果。

▲▼ 中山大學中國文學系副教授羅景文(最後一排左四)帶領學生田野調查「陰廟」並進行創新轉化。 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學生田野調查陰廟後，以各種嶄新創意進行創作，在西子灣靈興殿十八王公廟發表成果。（圖／中山大學提供）

其中以陰廟為主題的桌遊，特別讓廟宇人員、中山師生眼睛一亮。發想人、中文系學生蔡宗豪說，他是桌遊愛好者，高中起至今已收藏50多套桌遊，夢想是成為中文老師，將中文教材結合桌遊做創新教學。此次參與即獻出一些點子「小試身手」。

這款桌遊名為「共同的記憶」，意即「田野調查小尖兵在實地訪查過程，幾乎都會遇到的狀況」。蔡宗豪指出，故事設計以他及其他組員探索「男女合葬」的陰廟作為靈感，分別設計出，人設卡、道具卡、事件卡、故事卡等，玩家玩的過程可「身歷其境」，了解田調陰廟必帶相機、錄音筆、訪綱、地圖、平安符等，更有趣的是還製造混亂情境，如，空間迷向、忽逢大雨等，讓玩家體會「即使做好萬全準備，運氣還是很重要」，也就是田調過程發生的大小事，常讓調查者印象深刻。

▲▼ 中山大學中國文學系副教授羅景文(最後一排左四)帶領學生田野調查「陰廟」並進行創新轉化。 。（圖／中山大學提供）

▲中山大學生發揮創意，製作陰廟主題的桌遊，少見令人眼睛一亮。（圖／中山大學提供）

另一組學生則將田調結果製成「圖文式角色扮演遊戲」。組員之一、中文系學生王玟心提到，她與夥伴此次實地考察「王曾公廟」，傳說之一是王曾為縣衙名捕，擁有行俠仗義、浩然正氣的正直形象，她與團隊田調後，以此文史資料編寫「陰神勸人腳踏實地」的故事，並繪製成圖文，於IG上推廣。她說，希望藉此顛覆大家總是對陰廟「陰森恐怖」的刻板印象，能敞開胸懷，以正向觀點看待這片土地的「先民」。這門課也獲得中山大學文學院與USR-C計畫「城市是一座共事館」支持。
 

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關鍵字：

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