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南韓KF-X戰機組裝照曝光　搭載國產雷達...原型機2021年問世

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▲▼KF-X原型機組裝開始。（圖／翻攝自KAI）

▲KF-X原型機組裝開始。（圖／翻攝自KAI）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓在2016年耗資18兆韓元（約新台幣4,216億元）與印尼合作，進行新一代戰機KF-X的開發計畫，印方卻遲遲延遲付款，導致計畫大受影響，但現在對南韓來說有好消息傳出，韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries，KAI）在日前公布了KF-X原型機組裝照，預計KF-X的原型機有望在2021年4月推出，並在2022執行試飛任務。

根據《環球網》報導，韓國航太工業公司在新一期的月刊雜誌《一起飛》（Fly Together）公布了KF-X戰機在泗川市組裝工廠的組裝照片，並表示將分批次生產KF-X戰機，最初會生產6架「0批次」原型機，隨後進行約4年的試驗，每一批次的戰機性能都有望提升。

▲▼ 南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

▲南韓KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社）

F-X是一款由南韓主導、印尼合作共同研製的戰鬥機，是介於4代到5代之間的戰機，規格設計單座雙引擎，戰力定位優於法國飆風戰機或歐洲颱風戰機，隱形能力比F-35稍低一些。

KF-X全尺寸模型在2019年10月的首爾航空航天與國防展覽會(ADEX)上展出，機翼有六個掛載點，兩個用於外部油箱、兩個是雷射導引炸彈、兩個IRIS-T短程空對空導彈，機身下方還配有四枚流星飛彈。

先前消息指出KF-X戰機搭載的雷達使用國產自製，是該計畫中最難以執行的困境之一，現在傳出已經找到解方了。據報導，南韓官員指出，南韓國防發展局與韓華集團合作研製的主動電子掃描相控陣雷達有望在8月中旬問世。

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