反駁「蔡英文喝斥說」　大法官呂太郎：心坦蕩蕩、何懼之有





▲大法官呂太郎。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者林長順台北9日電

遭質疑違反憲政分際的大法官呂太郎表示，「我心坦蕩蕩，我行方正正，心中無鬼，何懼之有」。

前大法官許玉秀指總統蔡英文與公民團體會面時，曾令呂太郎到場報告修法事宜，並當面訓斥。

呂太郎在法官論壇表示，當天是蔡總統接見民間司法改革基金會等，討論到刑事訴訟法證據章部分條文修正草案，司改會反映司法院已將草案會銜行政院，但行政院會銜過程中有不同意見，多次協商無結果。

他說，草案協商及研修是他在司法院秘書長任內主持，新任秘書長不清楚、無法回答，現場陷入某種「僵局」，蔡總統透過在場的司法院秘書長林輝煌邀他說明協商經過。

呂太郎表示，他認為修法涉人權保障核心，順利推動修法對人權保障有重要功能，這是公開場合，尤其是以「監督」司改為目的的許多團體在場，當面說清楚、避免誤會。

他說，他只是在公開場合，以前手立場說明「過去」經辦事實，不是表達現在或未來政策應如何，也沒討論個案或某一制度是否適當、合憲或有無憲法爭議等，更非以大法官立場表示立場。從形式或實質，都不涉大法官職權行使，無涉大法官應獨立行使職權。

呂太郎表示，他不知曉到場前的現場討論過程，事實上這議題在他到場前，經行政院說明後已結束討論；他到場後，沒聽到蔡總統「喝斥」、「訓斥」或「訓誡」任何人，要勉強說明蔡總統態度，是「要求」各行政部門多聽民意，能溝通儘量溝通，如此而已。（編輯：李明宗）