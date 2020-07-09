生理期救星「女子應援包」　選手：環保又實用！

▲凡妮莎與Iron Girl台東國際女子鐵人三項賽合作。（圖／業者凱娜創辦人凡妮莎提供）

實習記者高琳景／綜合報導

生理期來臨，是每個月女性的考驗，對運動選手更是一項挑戰，有許多人無法在特定時間內更換衛生棉，而增加了感染的風險，凱娜創辦人凡妮莎因此推廣了「女子選手應援包」，讓不少女性能「無感參賽」。

一般常見的衛生棉，每2個小時就需更換一次，經血量過多的女性，甚至需密集的更換，對許多長時間活動的女性來說，生活上帶來許多不便，因為無法定期更換，造成陰部過於潮濕悶熱，而增加細菌的滋生。

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女性運動選手，在緊張賽事的同時，又需擔心經血外漏的問題，凡妮莎提到，「許多女性在運動當下，都是使用衛生棉，但這並不合理。」長時間的摩擦，是無法認真運動的。

近日，凡妮莎與「Iron Girl台東國際女子鐵人三項賽」合作，讓喜歡運動卻被經期困擾的女性，能夠無感的參與賽事，同時也到場親自指導個是生理用品的使用方式。

在防疫期間，凡妮莎也贊助了許多生理用品給醫護人員，讓不少一線人員或是需穿著防護衣的女醫生，能夠更放心的防疫，減少側漏發生。

▼女子選手應援包內容物，提供給參賽的選手使用。（圖／業者凱娜創辦人凡妮莎提供）